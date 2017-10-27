互動打擊秀、巨型喔熊畫糖、AR生態海洋體驗 盡在臺灣ITF主題館

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北綜合報導）歷史最悠久、規模最龐大的觀光旅遊盛會-2017ITF台北國際旅展，今(27)日於世貿一館盛大登場，交通部觀光局以臺灣觀光品牌新形態，以AR生態海洋體驗為主軸，於臺北世貿一館設立國家形象館。

今(2017)年的臺灣館以Diversity(多樣性)和Lifestyle(生活型態)為主軸，配合今年生態旅遊年及明年海灣旅遊年，同時注入以生態與海洋旅遊兩大主題，打造出最具臺灣在地特色的體驗主題館。

其中，最具吸睛效果的就是以「台車」為設計概念所打造出的臺灣生態海洋巨型舞台。同時緊扣「美食、文化、生態、樂活、購物、浪漫」的濃濃臺灣味，透過趣味、互動的尋寶遊戲及體驗小站，讓民眾用行動一同體驗臺灣觀光的豐富與多元。

臺灣館近年來以品牌結合「會動」的主題館思考，屢屢規劃出讓人驚豔與趣味感十足的佳作。今年更貫穿2017年所啟動的生態旅遊年，和2018海灣年兩大主題，結合濕地生態、離島風情、賞蝶等多項元素並巧妙置入素有變形金剛之稱的台車概念，創造出巨型多變的展演區，搭配以AR多人擴增實境帶領全場民眾透過泛舟體驗，感受臺灣從山上至海底的多樣與生態之美，透過全程錄影與拍照，製作出個人化的完賽證明，營造出一種身臨其境的科技生態之旅，更實際推廣近期主推的42條生態旅遊行程。此外每日將以「臺灣的聲音」呈現出第一齣量身訂做的互動組曲，震撼度絕對爆表。

交通部觀光局表示:台北國際旅展中的臺灣館，對我們來說就如同品牌旗艦館，在每一年的展會主題中，大面向的整合觀光局的重點政策與品牌節性活動，近年來，更以捲動產業的思考，邀請業者共襄盛舉，創造更大的能見度。

順著手繪燈籠望去，Lifestyle生活體驗區以「處處是亮點」規劃出:文化、浪漫、美食與借問四大互動體驗小站，以參與和分享為規畫的初衷，首度結合民俗技藝畫糖-創造出最大的喔熊組長趣味畫糖。