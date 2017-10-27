中華電信公布2017年第三季營運成果

中華電信（2412）今日（10/27）公布自結之2017年第3季合併營運成果。該公司依據金管會認可並發佈生效之國際財務報導準則（T-IFRSs）編製之2017年第3季合併營收為564.2億元，較2016年同期減少3.6%；歸屬於母公司業主之淨利為101.5億元增加6.0%；每股盈餘1.31元。

董事長鄭優指出：「中華電信2017年第三季財務與營運表現穩健，獲利較預期為佳。我們持續在行動領域維持領導者地位，除了離網率最低外，行動客戶市占率與行動營收市占率各達36.9％及37.3％，領先同業。此外，為了提升補貼效益，我們持續提高高資費客戶補貼的政策，因此，第三季高資費客戶佔比已明顯提升。寬頻市場部分，我們樂見第三季用戶數持續小幅成長，MOD用戶則大幅成長，營收亦持續增加。為了提升用戶體驗，我們於第三季推出Fox+與KKTV等OTT服務，並在八月時，以4K高畫質轉播世界大學運動會。未來，我們會持續結合MOD與寬頻升速服務，帶動整體寬頻用戶與營收成長。另外，我們持續以網路與技術優勢發展ICT服務，並以自建的物聯網應用平台，為台灣主要城市提供智慧城市應用服務，頗獲好評。」

鄭董事長進一步表示：「我們會不斷提升競爭優勢，以網路建設、IDC與CDN為基礎，為客戶提供可靠、客製化與完整的ICT整合服務，創新產品，致力建構完善的ICT產業生態體系。」

財務資訊

營業收入

2017年第3季合併營收564.2億元，較2016年同期減少3.6%。

行動通信業務營收為269.6億元，減少3.0%，主因行動語音與手機銷貨收入下降，抵銷行動加值營收的成長。行動語音收入下滑，主要原因是市場競爭及VoIP服務之取代。行動加值營收較去年同期成長5.2%，達109.1億元，其中，行動上網營收成長6.0%，為行動加值營收之主要來源。智慧終端銷售營收年減2.4％，為76.3億元。

網際網路業務營收為72.0億元，較2016年同期成長4.1%，成長主要來自數據網路及應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為177.7億元，較2016年同期減少5.2%，主要因市話及長途電話營收下滑。與2016年同期相較，市話營收減少4.6%，國內長途電話營收減少6.7%，兩者營收下滑均受行動電話及VoIP取代之影響。寬頻接取營收為46.5億元，與2016年同期相較，減少2.0%。

國際固定通信業務營收較2016年同期減少22.1%，為31.7億元，主要原因是國際電話營收下降。

營業成本與費用

2017年第3季總成本與費用為439.9億元，較2016年同期減少6.4%，主要原因為銷貨成本、網路接續費與ICT專案成本減少。

營業淨利與本期淨利

2017年第3季營業淨利為124.2億元，較2016年同期增加8.0%。營業淨利率為22.0%，2016年同期為19.6%。本期歸屬母公司之業主淨利為101.5億元，成長6.0%。每股盈餘1.31元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2017年第3季來自營業活動的淨現金流量為193.2億元，較2016年同期增加44.4%，主要因2017年第3季應收款項減少所致。2017年9月底現金與約當現金為254.8億元，較2016年9月底增加134.9%。

2017年第3季EBITDA為202.2億元，較2016年同期增加3.3%，EBITDA margin為35.84%，2016年同期為33.47%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2017年9月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達355萬，佔寬頻客戶數之79.3%。此外，100Mbps速率以上客戶數超過126萬，年成長約10.3%。HiNet寬頻客戶數為375萬，減少0.6%。

行動電話業務

截至2017年9月底，行動電話客戶數為1,059萬，較去年9月底減少2.1%；行動上網客戶數為734萬，年成長率10.2%；4G客戶數達785萬。

固網業務

該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2017年9月底，市話客戶數累積為1,076萬。