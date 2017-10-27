2017 ITF台北國際旅展 10月27至30日台北世貿 盛大展出！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）歷史最悠久、規模最龐大的觀光旅遊盛會-2017ITF台北國際旅展，開幕式於10/27於10在世貿一館登場，開幕式由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自主持，與會嘉賓除各國觀光國際推廣單位，副總統陳建仁、行政院政務委員張景森、交通部次長范植谷、觀光局局長周永暉及多位駐臺大使與代表等亦親臨開幕儀式，以實際行動支持台灣觀光產業。

陳建仁副總統指出，台北國際旅展見證了臺灣對亞洲及全球觀光事業的積極參與，而國際媒體對臺灣的觀光魅力也讚譽有加，包括英國權威旅遊指南Rough Guides將臺灣評選為「2017年全球10大必訪國家」，2016年CNN也推薦臺灣是「16個新興景點」之一，顯示在政府與民間的共同努力下，已逐漸深化國際旅客對臺灣觀光品牌的印象，並成功展現臺灣豐富多樣的友善觀光環境。

陳副總統進一步指出，臺灣觀光產業的3大目標：「打造縣市特色」、「貼近產業需求」及「多元旅遊環境」，目前也積極進行中。

陳副總統表示，昨（26）日美國在台協會（AIT）宣布，臺灣將在11月1日加入美國免簽證計畫五週年當天，正式成為亞洲第4個、全球第12個加入美國全球入境計畫（Global Entry Program）的夥伴；這除了彰顯美國和臺灣兩國之間的堅定友誼外，也代表臺灣是一個非常安全、值得國際旅客信賴的旅遊聖地與經商環境。

台灣觀光協會葉菊蘭會長致詞時指出， 2016年的出國觀光人口約1,458萬人，佔臺灣總人口或是主力消費人口相當大的比例。今年的 ITF台北國際旅展，參與的規模堪稱史上最踴躍，不僅 代表臺灣觀光產業的蓬勃，也代表了各國國際觀光推廣組織，對於臺灣觀光市場的重視與期待。

葉菊蘭會長進一步指出，今年旅展主題為【來遊台灣，趣看世界】，透過國際旅展的旅遊平台，臺灣旅客可以去世界各國，打開臺灣民眾的視野，更是要全世界旅客來臺觀光，增進國際對臺灣的認識，而政府也會與業者合作打造有溫度的旅遊產品。緊接著為期四天的旅展活動，葉菊蘭會長感謝參與的民眾，更感謝辛勤付出的產官學代表與旅行業夥伴的大力支持，也企盼藉由旅展盛事，逐步將ITF的國際視野與知名度再作提升。

行政院政務委員張景森在致詞時也提到，今年全球觀光產業將佔全球GDP10％以上，觀光業儼然成為帶動經濟的重要推手。觀光業不僅直接或間接促進許多就業的機會，在不斷的提升觀光建設過程中，也為臺灣民眾，創造了更好的生活品質。現在許多旅遊型態正值轉變之際，觀光產業有政策加持（如開發多元旅遊、產業轉型、智慧旅遊等），ITF同時也是將臺灣介紹世界上最好的機會。

台北國際旅展(ITF)今年邁入第31年、第25屆，不僅是全臺規模最大的旅展，也是亞太地區人氣最高、具指標性的國際旅展，隨著臺灣觀光市場受全球重視，使得ITF旅展現場攤位供不應求。面對日益踴躍的旅展參與，為讓參展業者與來展場參觀的旅客，有更佳的參與品質，明年(2018年)ITF台北國際旅展將移師到南港展覽館，為台北國際旅展再寫下歷史新頁。

今年ITF台北國際旅展邀請到68個地區國家、950個單位共同參與，現場共有1,650個攤位，將帶給民眾旅遊的超值優惠、多元資訊、精彩表演和豐富獎品，讓愛旅遊的民眾輕鬆實現夢想、感受旅行樂趣！