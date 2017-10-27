【總統出訪】總統28日出訪南太友邦　伴手禮來自原民藝術家作品

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文明（28）日，將首訪南太平洋友邦國家馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。希望透過台灣原住民族的相似文化特色，加強南島嶼族的交流與連結。

訪問團行程規畫方面，30日下午飛抵馬紹爾群島。11月1日清晨赴吐瓦魯訪問；同日晚間抵達索羅門群島，停留2晚。11月4日傍晚返抵國門，全程共計8天7夜。

昨（26）日總統府召開「永續南島 攜手共好 - 2017年太平洋友邦之旅」總統出訪贈禮說明記者會。這次訪問贈送給3個友邦的禮物，都是來自台灣原住民族6族共12位藝術家的作品。

原住民新聞台報導，擁有豐富海洋文化的達悟族，透過飛魚文化成為交流媒介，因為會隨著黑潮洄游的飛魚，如同畫作中的兩條飛魚，象徵著南島跟台灣的友誼不斷交流。

報導引述達悟族的原民會族群專任委員 Sinan Mavivo 說：「希望整個南島語族，牠是洄游性的魚類會游進台灣，那這樣的作品，能夠到邦交國的手上，希望能夠肩負起跟台灣一起，甚至跟達悟民族一起來維護整個海洋的資源、海洋的生態。所以我覺得送飛魚是一個非常別具意義的。」

排灣族藝術家雷斌製作的一對排灣族陶壺是尊貴地位的象徵，將致贈吐瓦

魯總督。中央社

另外準備贈送給吐瓦魯總督的，是來自排灣族手作陶壺藝術家雷斌，所創作的陶壺。這是利用部落當地的黏土製作混合而成，以乳釘紋裝飾的孕育之壺，和以蛇紋環繞守護之壺，如同跟南島語系民族團結一樣，共同守護彼此家園。

雷斌說陶壺是尊貴地位的象徵，「希望說，我們彼此之間，不管是在哪一個島嶼，或者是在哪一個國家，或者是在哪一個民族，我們的生命都永遠的生生不息，那也能夠聯繫我們彼此之間，南島民族的一些感情。」

而這次隨同總統出訪的原民會主委 Icyang‧Parod (夷將‧拔路兒)，屬於阿美族。他表示， 希望透過這些原住民工藝品，在加強與友邦的情感的同時，也能彼此交流南島民族的文化交流。

隨同總統出訪的原民會主委夷將拔路兒。中央社

夷將‧拔路兒說：「我們對不同世代的創作者都同樣支持以及來重視，那禮品裡頭，我們非常傳統的工藝品，也有當代的藝術創作，還有文創產業開發的生活用品，表示台灣的原住民族的藝術跟文創產業，有非常多元跟蓬勃的發展。」

總統府26日記者會中，邵族長老魚筌工藝家袁光河出也席，並展示他所製作的邵族傳統捕魚工具魚筌，他是邵族唯一僅存工藝師。

蔡總統這次出訪主題是「永續南島、攜手共好」，期間將過境美國夏威夷及關島，預計11月4日返抵國門。

邵族長老魚筌工藝家袁光河。翻攝官網

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