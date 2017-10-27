2017新北創客季 創客大會師

十二年國教新課綱之科技領域即將上路，新北市教育局於今(27)日在大觀國中辦理「2017新北創客季-兩岸創客教育論壇」，邀集大陸88位產、官及學界代表共同交流。開場由侯友宜副市長與國儷教育機團德明幼兒園30位小朋友創意走秀，展示小朋友親手製作的創意動物包包及特製服裝。

今日特別邀請以打造創客生活島為主題獲得「教育部106年青年團隊政策好點子競賽」佳作之團隊，以青年角度分享對於新北創客教育的政策分析與建議，及親子天下總主筆賓靜蓀進行「全球創客趨勢」專題講座。創客短講則分別邀請公東高中藍振芳校長及浙江大學張旭生教授分享國內外不同創客教育觀點，其中，來自深圳，推動整合創業及藝術創客的楊梅紅藝術教育國際集團王明濤總裁，將暢談大陸藝術創客發展。另下午沙龍分享則有城市創客教育及新北校園創客兩大主題，城市創客邀請新北代表、大陸代表及參與各國際創客活動代表與在場貴賓交流，校園分享部分則由新北市國小、國中至高中職及各縣市代表教師一同分享交流。

侯友宜副市長表示，新北市推動創客不遺餘力，將9月至12月定為「新北創客季」，如9月於市府辦理創客主題展及假日親子體驗邀請市民大眾參與創客實作，後續更將透過「創客百場研習」、「創客偏鄉體驗」，鼓勵各校推動創客學校體驗課程；同時也整合跨局處資源，於10月14至15日由教育局與勞工局在市民廣場合作新北自造嘉年華，首度封街辦理創意滑車競賽，展現全面推動創客之決心。透過兩岸論壇，除能交流兩岸創客教育發展，亦能一覽產業脈動及各縣市特色，能讓新北創客能量再攀升。

教育局副局長蔣偉民表示，「新北創客季」將持續結合市府各局處，提升創客廣度與深度，11月透過「師生創客松」及「鬥艷伸展臺」競賽，發展創客能量；12月則辦理國小創客社團徵選，逐步擴增創客學校數，並由系列活動提供創客資訊，讓本市師生及市民都能享受動手做、趣味學的創客體驗，將創客從校園擴散至各角落。