一獎再獎，獎聲不斷！台北富邦銀行財富管理 屢獲國內外獎項肯定

台北富邦銀行再傳捷報！繼榮獲《財訊》最佳財富管理獎、最佳銀行產品獎及《今周刊》最佳財富增值獎、最佳客戶推薦獎及最佳前瞻獎等多項國內大獎之後，再以優質財管服務榮獲《專業財富管理暨銀行家 (Professional Wealth Management & The Banker) 》雜誌評選為「2017年台灣最佳私人銀行(Best Private Bank in Taiwan 2017)」，這是台北富邦銀行第三度獲得此獎，更是2017年台灣唯一獲獎銀行。

台北富邦銀行為台灣第一家提供私人銀行服務的本土銀行，由資深專業的團隊服務高資產客戶，並充分運用母公司富邦金控的豐富集團資源，照顧客戶及其家庭在不同人生階段的資產增值與財富傳承需求。在產品方面則不斷推陳出新，例如推出全台第一檔特別股基金，為客戶帶來穩健成長的報酬，引爆銷售熱潮；首創24小時服務的海外股票/ETF數位交易平台，幫客戶輕鬆掌握全球投資契機；首推外幣信託業務，提供多樣化的信託財產投資標的，讓客戶的資產配置更具靈活彈性。

為了穩健守護客戶的財富，台北富邦銀行建立了周全的風險控管機制，針對不同風險偏好的客戶提供適切的資產配置建議，且嚴密監控每一個投資環節；更由研究團隊緊盯全球市場動態，在重大政經事件發生時即刻向客戶發出警示，並提供投資策略調整建議，降低客戶可能面臨的資產減損。

自2014年起，北富銀更新增私人銀行家庭會員服務，將服務範圍擴大到高資產客戶的家庭成員，讓配偶或直系親屬同享私人銀行理財會員優惠權益，以家族的視角為客戶管理財富，希望能讓不同族群的客戶都享有最貼心的理財服務。同時，為滿足客戶不同面向需求，更精心安排一系列的文化與藝術專屬活動，如音樂會、美學講座、紅酒品鑑會及珠寶鑑賞會等，豐富客戶的精神生活品質。

未來，北富銀將持續努力，永遠走在客戶需求之前，以專業創新的金融服務、完善的風控機制及尊榮貴賓禮遇，成為客戶安心信賴的理財夥伴，共創幸福財富人生。