美2女海上漂流5個月 台漁船發現幸獲救

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）2名美國女子帶著愛犬，打算從夏威夷駕著帆船到大溪地，途中引擎故障，在太平洋漂流受困5個月，最後幸運被台灣漁船發現通報，終於順利獲救。

法新社報導，艾培爾（Jennifer Appel）、傅艾巴（Tasha Fuiaba）和兩頭愛犬，原本計畫今年春天從家鄉夏威夷，駕駛一艘小帆船，航向南方超過3200公里的大溪地。

不料帆船引擎在5月30日故障，兩人當時認為可利用風力繼續航程，順利上岸。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，兩人和愛犬在太平洋漂流受困長達5個月。

美軍駐太平洋的第7艦隊在聲明稿中說：「旅程展開2個月後，遠超過原本估計抵達大溪地的時間，她們開始發出求救訊號。」

「兩人持續天天發出求救訊號，但由於不夠接近其他船隻，或岸上基地，因此收不到求救訊號。」

然後，10月24日一艘台灣漁船在日本東南方1448公里處發現這艘帆船，通知關島，美方派出在附近的兩棲登陸艦艾希蘭德號（USS Ashland），於次日抵達救援這兩名女子和她們的愛犬。

美國海軍網站公布的影片可以看到，船上女子開心向駛近汽艇上的救援人員猛送飛吻，她們兩頭穿著救生衣的棕色愛犬則在甲板上跑動並吠叫。

艾培爾在聲明稿中提及救援人員時說：「他們救了我們一命。我們看到（海軍）出現時，如釋重負，開心不已。」

美聯社報導，兩名獲救女子告訴海軍，她們準備了海水過濾器，還有一年份的食物，大多是燕麥和義大利麵等乾糧，才能撐到幸運獲救。（譯者：中央社劉淑琴）1061027