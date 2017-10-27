簡又新專欄─永續企業新指標  財務性指標衡量企業責任

近年來國際上對企業社會責任越趨重視，社會善心人士捐款亦考量企業是否善盡社會責任。惟一般捐款人並不會特別花費時間去研究並了解捐款流向，因此企業就必須透過第三方進行評估，衡量企業社會責任的指標，以財務性的評量方式加強整個捐款流向的透明度。

衡量企業社會價值可以從環保與社會面之會計帳出發。以英國為例，英國幾位會計師共同設計出計算企業社會價值的財務性評量機制，這套機制首先運用在政府機關，英國政府將許多長照、醫療等對弱勢團體的工作下放給非營利組織，並加以評估其產生的社會價值。這樣除了對接收善款單位的監督力道加大，更能真正了解收款單位是否發揮社會影響力，也能創造社會平等與正義。

至於如何評估捐款使用於社會的有效性，幾項指標可加以檢視。第一，申請所得的經費是否充份運用，或挪作他用；第二，經費是否會對社會產生正面影響力，於環境永續和社會的正面影響力有多少。

對社會產生的影響力可分成五種不同指標。第一是極大化理想可創造價值；第二是納入最重要的利害關係人想法與感受，接收對方真實受到服務的感受；第三是提升競爭力以加強他人的信任；第四是強化內外部溝通，最後是配置資源。衡量出標準後，便容易推展企業社會活動，提升企業社會責任之透明度，並得到更多大眾幫忙，獲得更多資金挹注。

近年來隨著各國經濟成長越來越不如以往，捐款變少，民眾對捐款使用與流向更謹慎關心，這也是目前非營利組織須了解的趨勢。如何衡量捐款於各企業的社會價值，能讓社會變得越來越公平與永續，讓金錢流向發揮更大社會效益，將是未來一大重要研究議題。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。