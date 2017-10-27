北台灣局部短暫雨  中南部早晚溫差可達10度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報，今(27)天東北風增強，北部、東半部地區會有局部短暫雨，中南部大多為多雲到晴的天氣；各地早晚較涼，中南部溫差可達10度。



中央氣象局指出，今天北部、東半部雲量多，會有局部短暫雨，基隆北海岸及北部山區的降雨機率較高，中南部可見陽光。晚上之後，新竹以北平地也會有飄雨的情況出現。



氣溫方面，各地早晚比較涼，低溫約18到23度，北台灣高溫稍降約24至26度，其他地區約28至30度，中南部日夜溫差可達10度。早出晚歸民眾須留意。



氣象局表示，今年第22號颱風蘇拉，目前中心位於鵝鑾鼻東方約1,020公里的海面上，未來將往西北移行至琉球群島一帶，隨後轉往日本南方海面前進，直接侵台的機率低，但會使台灣周遭的風浪增強，恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、馬祖可能有長浪。

氣象局分析，明(28)天會是蘇拉接近台灣的時候，其外圍雲系可能使台灣附近水氣增多，導致北部降雨機率偏高，台灣附近風浪也將增大，並且有長浪出現的機率。

氣象局預測，後天至下周二將有另一波東北季風影響，各地氣溫稍降，北部、東北部一整天都偏涼，其他地區早晚也涼中南部日夜溫差大；迎風面的基隆北海岸、北部地區及宜蘭地區仍有局部短暫雨。