甘迺迪遇刺案機密文件  川普推遲公開部分檔案

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）懸宕半世紀之久的美國前總統甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺案，美國總統川普昨(26)日下令公開機密檔案，但在國安單位的強烈建議下，改為公布部份檔案，其餘文件仍暫時保密再作審核。

《中央社》報導，川普昨(26)日先在推特上預告將解密甘迺迪遇刺案文件，但在國安機構的強烈建議下，決定妥協只釋出2,800份檔案，其餘文件仍暫時保密。至於剩下的檔案，川普下令再給180天時間進行審查，是否有正當理由保留。

甘迺迪於1963年11月22日，在德州達拉斯遇刺身亡，嫌犯奧斯華(Lee Harvey Oswald)後來也遭夜店老闆魯比槍殺，之後調查相關案情所累積的500萬頁文件，已有88%在1990年代開放大眾查閱，但仍有一小部分尚未公開。

當局一直以來表示，甘迺迪是被獨自犯案的歐斯華槍殺，但坊間卻持續流傳多種理論，挑戰官方版本。因此史學家和陰謀論者都引頸企盼密件全數解密。

美國後來在1992年10月26日生效的「甘迺迪總統遇刺事件檔案收集法」，要求政府25年內公開此案所有相關調查檔案，僅在任總統可訂出例外條件。至今已有數百萬份文件公諸於世。而這個期限在今(2017)年10月26日截止。

川普在備忘錄上寫到，「我在今天下令解密文件，這神秘的面紗終於被掀開了」，但對於只能釋出部份檔案，他表示，「目前我別無選擇，只能接受這樣的方式以避免可能對國安造成的危害。」

外媒分析，川普選擇暫保留部份文件，將讓陰謀論者的立場更加堅定，資深政府官員對相關話題則完全封口。