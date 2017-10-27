能源公司電價只漲不降挨轟 英民眾電費吃重

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了在達成永續發展目標的同時也能控制能源價格，英國政府委託牛津大學教授Dieter Helm進行研究，結果意外的發現，英國消費者和企業花在能源上的錢，實際上可以更少。

Helm教授指出，使用能源的人理應受益於國際能源價格下跌和更便捷、有效的能源科技，不過事實上並不是這麼一回事，英國市佔率最高的六間能源公司仍然依靠消費者嫌「換契約麻煩」心理賺進大把鈔票，因此他建議政府應該用新的費率計算方式。

事實上，英國政府兩週前才剛提出改革現行「標準變量價格」(SVTs)的草案，以確保能源公司對消費者收費時有其上限，1200萬名消費者才能在面對能源公司時，省下更多的錢。

2014年開始，不像英國政府所預測的，國際原油、煤炭和天然氣的價格反而穩定下跌，就連可再生能源都因為採用更有效率的新科技，價格變得更低，然而，英國的家庭和企業並沒有受惠於國際價格的下降，對於一些消費者來說，花在能源上的錢反而更多了，尤其加上英國政府課徵的綠色稅制，更使許多家庭電費支出占總支出近20%。

Helm說，如果政府不願意正視這個問題，將會危及到英國能源產業的發展，削弱企業對能源價格變化的反應能力，進而影響到能源供應的穩定性、侵蝕交通電力化轉型契機，甚至弱化國內低碳轉型計畫的效果，原本為全球創舉的法律可能會因此效果不彰。

對此，英國政府給予回應表示，他們正在研商如何有效的降低能源價格，試圖終止形同剝削的標準變量價，並承諾在刺激經濟成長的同時，繼續降低碳排量。