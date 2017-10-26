慶富造船聯貸違約案銀行最大虧損125億　一銀已提「假扣押」與「假處分」聲請

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）為海軍和海巡署造艦的慶富造船公司爆發財務危機。高雄地方法院今（26）日表示，一銀以債權人身分，遞狀提出「假扣押」與「假處分」聲請。



中央社引述高雄地方法院行政庭長葉文博說，一銀代表上午近11時遞狀，以債權人身分提出「假扣押」與「假處分」聲請。法院收發室已收件。

慶富案聯貸確定違約，主辦行第一金控旗下第一銀行稱，聯貸案最大損失約新台幣125億元，其中，一銀將是聯貸案最大苦主。



中央社報導，慶富聯貸案由一銀主辦，額度205億元。其中，一銀獨占58億元，合庫金控旗下合作金庫銀行、華南金控旗下華南銀行、台灣企銀各占28億元；台灣銀行、土地銀行各拿20億元額度；彰化銀行、農業金庫各出10億元；中國輸出入銀行也有3億元額度，清一色都是泛公股金融機構。兆豐金控則是唯一沒遭到波及的泛公股行庫。



一銀表示，目前銀行團已撥款154.1億元，由於慶富在一銀的備償存款有29.1億元，若獵雷艦專案不繼續執行，銀行團最大損失約125億元。



若單就聯貸案損失，中央社報導，一銀約將認列35.5億元，一次吃掉今年前3季獲利148.32億元的23.86%，加上一銀還自貸給慶富10億元，獲利損失更超過3成，恐讓今年獲利輸給合庫金。



不過，受到聯貸案違約影響最大的是台企銀，台企銀自結今年前3季稅後純益44.78億元，但因聯貸案違約認列損失就達17億元，近4成獲利化為烏有，影響每股獲利數達0.27元。



此外，合庫銀、華銀也將分別認列約17億元的損失，金控每股獲利約0.14元至0.15元因而蒸發；彰銀由於參貸金額少，僅需認列約6億元損失，每股獲利影響數約0.06元。

中央社引述一銀指出，若獵雷艦專案持續執行，銀行團則可回收國防部預付款保證金及利息約79億元，屆時銀行團損失可大幅降低至45億元，各自認列的呆帳也可望大幅縮小。

此外中央社還引述民進黨籍立委王定宇26 日爆料指，第一銀行董事長蔡慶年已經口頭請辭，但財政部則表示，並沒有接到蔡慶年請辭的相關文件。