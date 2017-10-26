殺警案纏訟15年判「無罪」　家屬:「無法接受」　鄭性澤「我不是殺你爸爸的人」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）15年前涉犯台中十三姨KTV殺警案，一度遭判死刑定讞的鄭性澤，在牢中經歷10年死囚生活後，去年因台中高分檢認為兇手可能另有其人，替他聲請再審成功。

中央社報導，鄭性澤民國91年1月5日與男子羅武雄等人，到台中豐原十三姨KTV飲酒，羅武雄因細故與KTV女子發生爭執，羅憤而拿出槍枝對天花板與酒瓶開槍。警方獲報到場發生槍戰，蘇姓刑警與羅男因中彈死亡。鄭性澤被指控持槍射殺蘇姓刑警。

最高法院在95年判處鄭死刑定讞，案經台灣高等法院台中分院檢察署檢察官，以發現新事證為由聲請再審，台中高分院去年5月裁定再審，成為檢方為定讞死刑犯提再審首例，台中高分院今（26）日逆轉改判鄭性澤，被控殺人及共同持搶殺人均無罪。

《蘋果》報導指，法院是以4大理由逆轉判決無罪。合議庭認定鄭性澤應是遭到刑求而做出自白，其自白是在非任意性下書寫，不能作為證據，且沒有證據證明鄭性澤有開槍，而依照現場證人證詞所言，不排除是同樣在槍戰中死亡的羅武雄，開槍打死警員蘇憲丕。

中央社

​《自由》報導，「91年台中十三姨KTV殺警案」是台中高分檢以發現新事實主動提起再審，台中高分院受理後在105年5月3日當庭釋放鄭性澤，隨即開啟再審程序。1年多來經10次準備及審理庭，106年8月24日言詞辯論庭長達7小時，雙方攻防激烈。

外界一般對檢察官的認知，都是打擊犯罪的角色，如今反過來為死囚申請再審，雖屬法定職權，但確實罕見，也引起外界注目。

台中高分檢檢察官陳幸敏綜合相關證據，及鑑定人孟憲輝（國內彈道專家）、台灣大學李俊億等說法，重新認定開槍的真兇不太可能是鄭性澤，主張鄭性澤應該無罪。

此外警政署也聘請羅豐胤、楊玉珍兩大律師，站在被害人立場，讓這個再審合議庭不至於失衡一面倒。

《自由》報導指出，再審案中，「刑求」問題又被提起，鄭供稱他被灌水及電擊生殖器，但都因追查困難，佐證不足，法庭上雙方都是口頭爭論，毫無證據呈現。且檢方及鄭性澤辯護律師都認為，當初鄭的自白犯行自白書是在刑求下完成，應該沒有證據能力。

被害人家屬代理人楊玉珍律師質疑鄭性澤被刑求的真實性，她說鄭當年被聲押後，就有機會揭露自己被刑求，他並沒說。楊玉珍批評檢方一直在找一些見縫插針的證據。

另一位被害家屬代理人羅豐胤律師說，從過去的偵訊記錄「看不出有刑求」，鄭性澤的自白應可採信，他強調無罪判決分兩種，一種是真的沒有犯案，一種是證據不足，證據解讀的差異造成無罪。「無罪不代表冤枉」，法官如要判鄭無罪，應在判決書裡面寫清楚。

《蘋果》報導也指，被殺害警員蘇憲丕的兒子今天到庭聆聽判決結果，他身穿寫有「人生苦短」四個大字的黑色T恤，對於鄭性澤逆轉獲判無罪，表示「無法接受」，但尊重司法判決。

《聯合報》網站報導，蘇憲丕的兒子今天聽完宣判結果後發聲明表示，真相已隨著父親的逝世消失了，鄭有罪或無罪，對家屬的意義不大，當國家給予冤獄被害人道歉賠償的同時，「誰來給我們道歉？」、「司法的反覆無常，誰能夠接受？」

蘇憲丕的兒子說，無論宣判的結果如何，他都尊重，畢竟事實的真相，已無人知悉，只有鄭性澤最清楚，本該十幾年前結束的案件，在一連串「巧合」之下，造就今天的局勢，「沒有人是贏家」。

《聯合報》也引述蘇憲丕的兒子說，真相已隨著父親的逝世而消失了，法庭上再多的答辯，只是一次又一次的傷害家屬，他的無罪或有罪，對家屬而言，意義不大，他以父親身為警察為榮。

中央社報導，鄭性澤聆聽判決後走出法庭，朗讀寫給蘇憲丕兒子的信。魚麗人文主題書店臉書今天也分享鄭性澤親筆公開信，還附上英文與中文版本。鄭性澤在信中指出：