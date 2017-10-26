台美自動通關互惠 十一月正式啟用

（台灣英文新聞／鄧佩儒 報導）內政部長葉俊榮偕美國在台協會處長梅建華及多位台美官員，於周四下午舉行「美台互惠使用自動通關啟用儀式」，宣告自十一月起，國人只要申請加入全球入境計劃並通過審核及面試，即可於美國各大機場享有快速出入境服務，省去冗長的通關程序。

葉部長致詞時指出，全球入境計畫及e-Gate自動查驗通關系統的連結，將促進台美人民間更加緊密的合作與互動。

葉部長並表示這次的合作將會是個開始，未來e-Gate自動查驗通關系統要陸續開放給世界各地來台的旅客使用，也希望各國也能給予台灣旅客同樣便捷的待遇。

美國海關及邊境保護局執行主任陶德∙霍夫曼 (Todd A. Hoffman)則說，全球入境計劃是美國提供給旅客最便利的一種入關方式，而現在台灣旅客也能享有這項福利。

霍夫曼並表示，有信心在海關及邊境保護局和移民署的合作下，美台必定能讓安全升級，同時讓雙邊旅行更加便捷。

美台互惠使用自動通關的協議於2016年四月，由美國在台協會及駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)的代表簽署而成。主要針對台美護照持有人，在經雙方主管機關認定為低風險的安全旅客後，便可享有雙方國家提供的特殊通關程序。

梅健華致詞時提及今年同時也是台灣加入美國免簽證計畫的第五週年，過去五年間，不僅台灣訪美的人數大幅增加，也證明了他們是美國最值得信賴的旅客。

梅健華並指出此次的互惠合作是美台關係重要的里程碑，是美台關係紮實緊密的明證。

根據美國海關暨邊境保護局網站，欲加入全球入境計畫的台灣旅客，在線上提出申請及繳交費用100美元後，需經過美方主管機關審核資料及面試，會員效期一次為五年，加入後能大幅縮減旅客於美國出入境的通關時間。

而美國旅客若要使用台灣e-Gate自動查驗通關系統，也必須於我國移民署網站申請，經主管機關面試核可後，不需繳費即可於台灣各大機場享有快速通關的服務。