領事事務局吉祥物「波鴿」現台北國際旅展

（台灣英文新聞／政治組報導）外交部說表示，「2017臺北國際旅展」訂於10月27日至30日在台北世界貿易中心展覽一館舉行，外交部領事事務局特於展覽現場設置攤位，介紹並宣導旅外安全相關資訊及各項旅外國人急難救助措施。

外交部說，為期四天的旅展，外交部領事事務局將在首（27）日上午12時30分舉辦開展活動，民眾只要在現場與主持人互動即可獲得「旅安宣傳大使─吉祥物波鴿」造型糖霜餅乾，而旅展期間每日另有2至3場「旅安問答送好禮活動」，只要正確回答旅遊安全問題就可獲得多樣旅安小禮品。

外交部接著說，若民眾在現場看見「波鴿」，請趕緊與它合照並上傳臉書打卡，同時到外交部臉書粉絲專頁之旅展貼文按讚，便可領取限量「波鴿」麥芽餅。

另外在這次的旅展，外交部展攤獲得韓國釜山航空、阿聯酋航空、長榮航空、菲律賓航空及越南航空等五家航空公司贊助，將舉辦機票抽獎活動，藉此推廣旅外安全意識。民眾只要在現場將領務局官方LINE帳號（@boca.tw）設為好友後，輸入當天通關密語，同時回答旅安問題，即可得到機票抽獎券一張及「波鴿」限量好禮。而機票抽獎儀式預訂於10月30日上午11時30分在臺北世界貿易中心展覽一館中央舞臺公開舉行。