中華電信MOD全新打造頻道主題樂園

中華電信MOD繼推出頻道輕鬆購，讓用戶自由選購單頻或套餐組合，把影視自主權還給消費者，創造超過8萬單頻選購佳績，目前客戶數已達148萬戶。為提供更佳的頻道選擇體驗，自11月1日將推出全新打造的頻道主題新樂園，將相同類型頻道聚集，頻號全面升級為三碼，讓用戶更快速方便的享受頻道節目內容。

中華電信董事長鄭優表示，此次MOD頻道號碼全面調整，希望帶給使用者更快速方便地找到想觀看的頻道，也為MOD日後引入更多頻道預作準備，頻道依其屬性作區塊性規劃，將數位匯流趨勢下產生的大量影音內容，有系統的幫助消費者分類，使消費者能更快速方便的享受頻道內容，也讓用戶了解MOD頻道的多樣性與豐富性。

11月1日後頻道號碼改成三碼，如《1號兒少/音樂館》頻道號碼100到149聚集大小朋友愛看的各式卡通等頻道，頻道號碼150到199為音樂饗宴區，《2號體育館》按下2號則可進入運動殿堂，《3號綜合/戲劇館》頻道號碼300到349包含各式綜合節目，頻道號碼350後為戲劇區，《5號新聞館》聚集國內外新聞/財經頻道，《6號電影館》按遙控器數字6即可直達電影頻道區。

為讓MOD觀眾能快速了解及適應頻號轉換，中華電信MOD在平台、官網、MOD App、FB紛絲團、月刊、門市、帳單等設計了各式各樣機制與廣宣，協助用戶快速轉換新舊頻號及使用習慣。觀看MOD頻道時，觀眾只需按下遙控器數字鍵，畫面上立即出現相關號碼的頻道提示，例如觀眾在遙控器上按下數字2，畫面即出現運動頻道號碼及名稱，觀眾不需要記憶各個運動頻道的號碼。用戶轉台時，螢幕會顯示收視頻道的未來新頻號，11月1日起如果用戶按原來的頻道號碼，則會顯示該頻道的新號碼，遙控器上並提供快捷鍵(綠鍵)查閱新舊頻號對照表。觀眾也可在MOD官網公告區找到頻道號碼異動資訊、新頻道類型表、新頻道號碼表、及可下載的頻道號碼對照表。觀眾可撥打MOD客服電話(市話直撥123或手機撥0800-080-123) 按3，洽詢頻號資訊。中華電信希望透過電視、網際網路、實體門市、客服電話、帳單等的溝通管道，幫助觀眾更快地體驗到新頻道號碼以區塊歸類的便利性。

MOD為用戶永遠走在最前面，未來也將持續的增進內容與提昇服務品質，中華電信與用戶一起迎接數位匯流下的台灣電視頻道新視界。