2017 Hami軟體開發大賽贏家出爐 中華電信頒出百萬獎金

中華電信「2017 Hami軟體開發大賽」獲獎名單今日正式出爐，全台大專院校及高中職校學生熱情參與，也吸引眾多新創軟體開發團隊全力投入賽事，總計近200件作品參加，為期6個月賽事。歷年賽事皆網羅產、學界專業人士擔任評審，參賽作品在層層篩選下脫穎而出，作品涵蓋多元、完整性高。今年許多參賽者結合共享經濟、物聯網、3D技術、AR等最新趨勢與熱門領域，透過APP設計實踐創意成真！今年冠軍隊伍獲得獎金23萬元，各獎項總計共頒出高達百萬元獎金！

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示：「中華電信深知創新科技與年輕族群之間需要緊密連結，持續透過舉辦賽事提供給數位新秀、供應商一個落實創意、成功進入市場的機會。今年Hami軟體開發大賽走入第七屆，很開心看到越來越多參賽者勇於挑戰自我、發揮所長、將創意落實到設計當中，尤其精準掌握趨勢，將共享經濟、物聯網、AR、遊戲等市場結合，發揮創新應用並有效解決問題。」

「2017 Hami軟體開發大賽」創新應用App組冠軍得主是國立政治大學團隊，他們開發的「USPACE Partner」車位共享App，此App將共享經濟的概念運用到停車需求上，透過專利「智慧地鎖」及「物聯網應用」，使車位主在閒置時段，能夠一鍵共享創造額外收益，打造一個車位共享平台，用戶只要申請安裝專利智慧地鎖搭配App，就能輕鬆將閒置時段的車位提供需要者，私人車位變身共享車位，解決都市停車位不足的問題。目前「USPACE Partner」在台北市柯文哲市長支持下，先以南京東路商圈為示範點，透過公私部門協力合作，推廣共享車位概念。

亞軍得主-交通大學團隊開發的「醫巴--ebus」，則是影像式駕駛安全監測系統，只需攝影機搭配嵌入式及雲端系統，即可偵測駕駛疲勞與行為，目前已積極與砂石業者、物流業者、公車業者洽談與測試，期望透過科技降低事故發生率。季軍得主則為成功大學團隊開發的「TaiwanGo」，透過GPS與BEACON達到室內外定位，並結合實體場域設計遊戲關卡，與店家合作進行廣告與促銷導購，讓民眾在旅遊中透過AR擴充實境與遊戲互動，導入民眾購物消費，創造新商機。

此外，兩組優選作品得主分別是台灣大學團隊開發的「愛食記」以及淡江大學團隊所開發的「寶貝聯絡本」。「愛食記」App在賽事活動期間創造48萬新用戶，總用戶數高達200萬人次，透過社群功能提供用戶評論，以使用者數據產生周排行及月排行店家，讓用戶輕鬆找到熱門美食與夢想菜單！「寶貝聯絡本」具雲端功能的寶貝聯絡本App，讓家長透過線上平台與保母隨時聯繫，並提供專屬月曆、成長日記與優化的表格填寫功能等特色，讓家長、保母與孩子之間的連結更加緊密。

遊戲市場的熱門程度也反映在「2017Hami軟體開發大賽」益智App組的賽事上，配合多數玩家的喜好，今年開發遊戲類別，以闖關類以及短時間關卡的遊戲居多，另外AR遊戲更在今年竄升，顯示短時間又快速上手的遊戲類正夯！其中，獲得本屆益智App組冠軍的「Lanota」，為諾西遊戲股份有限公司所推出新型態的音樂節奏類遊戲，精選風格唯美、具獨創性的樂曲為關卡，配合溫暖勵志的繪本敘事，獲得評審團的一致肯定，奪得冠軍寶座！「Lanota」App於2016年8月上架後獲得台灣與日本的玩家親睞，並曾在ios付費下載榜單，獲得第一名好成績。

超益智限秒對戰搶答遊戲「知識王LIVE」，是BRAVEKNIGHT工作室以限秒對戰搶答的創新關卡模式，在今年6月推出第二版，短短3個月即創下高達70萬下載數，獲取亞軍。季軍「AORUSGO!」是政治大學團隊創作的AR遊戲，玩家遊戲時拿著手機閃躲魔王攻擊，是一款結合AR虛實整合的創新遊戲，讓玩家體驗效果加倍升級！

今年增設五項高中職獎項，包含最佳表現獎及最佳潛力獎，最佳表現獎分別由立志中學「非常機車App」、智光商工「有拜有保庇」、樹德家商「輕快說單字」獲獎；最佳潛力獎則是由智光商工團隊打造的「旋律響叮噹」及「世界樹」包辦。其中，立志中學「非常機車App」表現亮眼，學生有感於每年意外事故頻傳，尤其機車事故，於是研發可以監控駕駛人行車狀態的App，讓家人可以第一時間得到行車駕駛的資訊，該團隊之出發點獲得評審一致肯定。評審也勉勵高中職組同學持續研究市場需求，再接再厲。

樹德家商「輕快說單字」團隊在決賽時表示，開發App過程中出現許多挫折，但經由團隊努力逐一克服，獲得許多寶貴經驗，同時亦彰顯中華電信於賽事中特別增設高中職組的初衷，除了期望提高國內軟體賽事的軟實力之外，更希望青年學子們，透過參賽互助合作從中學習。最佳人氣獎透過網路投票廣邀親朋好友集氣的力量，最終由「開門吧！少年！—火柴人記憶遊戲Behindthedoor」、「膚攝。即刻拍」、「SOBER」三項作品獲獎。

今年所有參賽作品均已上架至GooglePlay，多款App下載量，也獲得市場肯定。中華電信期望藉由賽事的舉辦更活絡台灣App市場，為台灣創造下一支世界級的App。