發展醫療繳費電子支付！臺灣企銀首波與台中市澄清醫院合作

醫療繳費電子支付，民眾就醫刷卡付款免手續費，由臺灣企銀首波和台中市澄清醫院共同建置金融卡繳費機及信用卡POS機系統，讓看診民眾可以自由選擇以金融卡或信用卡付款，省去至ATM提領大筆現金繳費的麻煩及排隊等待的時間，有效提升民眾醫療繳費的便利性。

臺灣企銀第一波與台中市澄清醫院合作發展醫療繳費電子支付，係因澄清醫院具有85年歷史，醫療及服務品質普獲民眾肯定，與臺灣企銀百年招牌相齊名。目前澄清醫療體系已有平等院區、中港院區、敬德院區等三大院區，並與中部地區7家醫療機構結盟，經衛生福利部評鑑為優等區域教學級醫院、癌症診療品質認證醫院、重度急救責任醫院。

臺灣企銀已在澄清醫院三大院區共設置25台金融卡繳費機與信用卡POS機，看診民眾可依繳費需求選擇以金融卡或信用卡繳納各項醫療費用。金融卡繳費機的特色為交易安全性高，繳款人於繳費機觸控螢幕確認醫療費用，再輸入金融卡密碼就能輕鬆付款。信用卡POS機的方便性為民眾只需以感應式信用卡在POS機感應「嗶」一下，就能快速完成付款，澄清醫院及臺灣企銀的用心與貼心服務，實為臺中就醫民眾一大福祉。

未來臺灣企銀將致力於在北、中、南部各醫院及診所，推廣導入醫療繳費電子支付系統及設備，期望提供全台就醫民眾多元繳費方式，並增進醫院診所櫃台的結帳效率，體驗電子支付的便利及高優質的醫療服務。