富邦產險推出溫度參數養殖水產保險 保障石斑魚寒害損失

繼開發梨及水稻農作物保險後，富邦產險於今年10月再推出「富邦產物溫度參數養殖水產保險」，保障石斑魚因寒流來襲所導致死亡的經濟損失，協助養殖水產業者分散因氣候異常可能遭受巨大災損的風險。

2016年年初因強烈寒流影響，臺北、高雄經歷了持續62小時及32小時攝氏10度以下的低溫。據農委會統計，該次寒害造成全臺農林漁牧業及民間設施損失總計42億3,086萬元，為1999年以來寒害/低溫事件類最高額損失。其中，漁產損失估計近32.6億元，以石斑魚養殖漁民受災尤為嚴重。

有鑑於近年極端氣候不斷，且有越來越頻繁發生的趨勢，為了協助養殖漁民分散風險，漁業署委託保險公司開發養殖漁業保險。富邦產險以高經濟魚種石斑魚為研發對象，與瑞士再保險公司合作開發「富邦產物溫度參數養殖水產保險」，承保對象為石斑魚養殖產量高達96%的嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣四縣市的陸上養殖石斑魚養殖業者，並以約定氣溫溫度作為啟動保險契約賠付要件，當氣溫連續低於攝氏10度達10小時即可啟動理賠。

富邦產險表示，溫度參數養殖水產保險係以中央氣象局公布之氣溫為理賠啟動門檻，漁民投保時因已提供養殖登記證及放養量申（查）報表，將可簡化理賠程序並提高理賠效率。保費將由漁業署補助1/3，再加上各縣市不同的補助辦法，漁民最低僅需自付1/3的保費。承保方案分為每公頃100萬元及200萬元，以每公頃保額100萬元為例，保費17.11萬元，扣除補助後保費最低約5.7萬元，再依損害月份乘以投入成本比例，每次寒害損失最高理賠金額為85萬，全年最高理賠金額為100萬元。

富邦產險已陸續於四個縣市漁會舉辦宣導活動，投保日期自即日起至11月15日止，保險期間為11月1日起至隔年3月15日，欲了解詳情可逕洽各漁會及富邦產險服務據點。