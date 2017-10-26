新北市107學年度擴大辦理優先免試入學

新北市教育局為鼓勵學生就近入學及滿足新北市國中畢業生升學需求，將於107學年度持續擴大辦理優先免試入學，並將各高中職校優免招生名額上限由15％-20％提升至25％-30％，預估107年招生名額將提高至6000名，相較106學年度大幅增加近1,000個招生名額。

新北市為落實在地就學政策，自104學年度起，領全國之先辦理高級中等學校優先免試入學，106學年度公立高級中等學校優先免試入學，錄取率為17.64％；報到人數為2,043人，報到率為90%創下歷年新高，深受新北學生及家長肯定。

新北市公立高中職優先免試入學依據各公立高中職地理位置、交通及生活圈，對應招生區的國中學校，學生得依個人志願，擇定1校(科)辦理報名。超額比序項目與順次，採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績；私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績，招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多在地入學機會。另外，新北市107學年度高級中等學校優先免試入學簡章將於107年1月中旬後陸續公告。

新北市長朱立倫自上任後積極推動「在地就學」，101年「高中高職旗艦計畫」透過5年18億的經費挹注，輔導高中職提出多項創新方案，並鼓勵學校發展主題式特色課程，精進教師教學以激勵教師創造績效，同時打造優質教育環境。

新北市持續用多元的教育資源，滿足家長及學生的各種求學需求，讓孩子們找到興趣且發揮所長。鼓勵學生把握優先免試入學的機會，就近選擇優質社區高中職入學，祝福每一位學子都能找到自己的天賦。