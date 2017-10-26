2017權民路跑 11/4來富邦攤位 悍將球員與權民同樂

近年來國人參加路跑活動已蔚為風潮，由券商公會主辦，以推廣和教育權證商品為初衷的權民路跑，今年即將於11月4日上午6時於大佳河濱公園(行動巨蛋廣場)舉行，活動共分為4.5公里、14公里、22.5公里男女分組等三項組別，預估當天將有8,000位民眾共襄盛舉。大會為讓參與路跑的民眾瞭解到健康的重要，還能同時了解「權證」這項投資工具，券商公會邀請證券商於活動現場設置有趣的遊戲攤位區，今年富邦證券特別舉辦「富邦悍將與權民同樂」活動，邀請富邦悍將球員到場，並準備了智慧健康手環、i-cash卡及限量簽名球，希望與路跑好手們同樂。

富邦證券金融市場部資深副總經理吳仁傑表示，11月4日活動當天將於「2017權民路跑賽」現場設置攤位，定點活動部分，參加者只需動動手指加入富邦證券粉絲團或Line官方帳號，即可獲得抽獎機會，有機會獲得手機架原子筆或運動扣環等好禮，而參加者若再行完成line官方帳號綁定富邦證券，即有機會獲得造型可愛的富邦財神爺，當日富邦攤位總獎項高達1,000份以上，歡迎權民一起來與富邦同樂！

限時活動部分，此次特別邀請到富邦悍將明星球員來與權民同樂，推出「偶像拍照抽大獎」及「完賽好手搶簽名」活動，參賽者與悍將球員一同合照並上傳至Facebook標註#富貴要人幫權證買富邦，即可獲得抽獎機會，有機會獲得時下最夯的智慧健康手環(限量2支，價值近2,000元)、i-Cash卡等多樣好禮。而為鼓勵辛苦的完賽者，路跑完賽者可於10:00前以完賽證明和號碼牌前來攤位，將跑者號碼布投入抽籤桶中，富邦悍將2位球員於當日10:10當場簽名(棒球)各兩顆，並於10:20抽出四位幸運得主。

權證是屬於投入資金少，交易成本低且多空皆可操作的投資工具，非常適合資金較不寬裕的小資族或剛踏入職場的社會新鮮人投資，歡迎投資人於11月4日當日至「2017權民路跑」富邦證券攤位與富邦悍將同樂，不僅可以初步了解權證，還有機會獲得多樣好禮。更多權證資訊可至富邦證券官網或富邦權證財神網查詢http://www.fubon.com/securities或http://warrants.fbs.com.tw/ 。