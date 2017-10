臺美互惠使用自動通關啟用 開創兩國合作新局面

我國與美國民眾將於本(106)年11月1日起,可互相使用對方機場之自動查驗通關系統,國人經過申請、核准後,入出境美國將不再需要經過冗長排隊通關程序,可節省許多等候時間;而具有「全球入境計畫(Global Entry Program)」會員之美國公民,於入出境我國時,亦可互惠使用我國「自動查驗通關系統(e-Gate)」,造福兩國民眾,美國將成為第1個與我國互惠簽署全面使用自動通關系統的國家,而我國將是全球第12個,亞洲繼南韓、新加坡、印度之後第4個加入美國全球入境計畫的國家。

「全球入境計畫」是美國國土安全部海關暨邊境保護局(Customs and Border Protection)透過預審機制,加速低風險旅客入境美國之計畫,未來正式實施後,國人可透過美國「全球線上註冊系統(ttp.cbp.dhs.gov)」註冊,並繳交美金100元,經面試及審核通過後,即可成為會員,效期長達5年。會員入境美國時,僅須在美國主要機場之「全球入境計畫」自助式通關亭(Kiosk)完成入境及海關申報手續,即可由專用通道入境,使用非常簡便。

我國與美國於美東時間105年4月4日共同簽署「臺美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明(Joint Statement regarding Cooperation between TECRO and AIT toward Development of an International Expedited Traveler Initiative)」,臺灣正式加入美國「全球入境計畫」,這是繼101年我國獲得美國「免簽證計畫(Visa Waiver Program)」後之另一嘉惠兩國民眾的便民措施,象徵國人出國尊嚴與形象,亦為增進人民有感之施政作為,更顯示我國國境安全管理及自動通關查驗系統已獲國際肯定。本案歷經雙方1年餘規劃,現已完成系統建置,美方非常重視本案,特別指派海關暨邊境保護局資深的執行長霍夫曼(Todd A. Hoffman)來臺出席106年10月26日之啟用儀式。

全球164個國家中,我國目前已獲超過100個國家給予免簽證待遇,本年11月1日適逢「免簽證計畫」實施滿5週年,臺美「全球入境計畫」的正式啟用,將是慶祝五週年的另一盛舉,除彰顯臺美實質關係更上一層樓,更成為106年兩國合作之亮點項目,深化雙邊關係並擴大雙方交流合作,使國人出國旅遊更為便利,意義非凡。

資料來源:移民署新聞稿