罕見！2億年巨型恐龍化石足跡現非洲南部

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 一隊國際古生物學家在非洲南部的土地上發現新的恐龍物種,根據化石上的三趾推測那是一隻生活在此地近二億年體型巨大的肉食恐龍。這也是到目前為止,在非洲大陸發現最大的獸腳亞目(Theropoda)的足印。

《哈芬登郵報》(The Huffington Post)引述美國科學期刊《Plos One》的報導,科學家在觀察長約57公分寬50公分的足印後,推測這隻動物長約9公尺,至臀部的高度約3公尺。根據南非開普敦、巴西聖保羅及英國曼徹斯特大學研究人員的推測,這隻恐龍的體型應是獅子的四倍。

該報接著指出,就如較晚出現在非洲大陸的近親,身型有12公尺長的霸王龍一樣,這隻新物種被命名為「Kayentapus Ambrokholohali」,屬於較大型的獸腳亞目恐龍族群,也就是巨型雙足動物。

《歐洲一台》(Europe 1)報導,這些足跡是在萊索托(Lesotho)一個有近2億年歷史的舊地質層上發現,而這個區域在侏羅紀時代曾經是一條河流,後來因為乾旱而留下佈滿龜裂的痕跡。科學家說明,這是首次證明這些巨型雙足肉食動物曾經在這個生態系中存在,尤其是在眾多恐龍群居的地方,有體型較小的草食性恐龍、肉食性恐龍及雜食性恐龍等。

南非開普敦的研究人員Lara Sciscio指出,這些大型足跡在世界上是很罕見的。目前,只有在波蘭有相近的發現。

法媒《20 minutes》報導,這項新發現是非常重要的,因為這顯示這些體型巨大的恐龍早在侏羅紀時代就已經存在了。在未發現他們之前,古生物學家都認為那個時期的恐龍平均只有3-5公尺長左右,也就是體型較小的恐龍,一直要到白堊紀時代才會出現巨型雙足動物,也就是霸王龍的化石與足跡。

#newdinosaur The newly discovered dinosaur, called Kayentapus ambrokholohali, from Early Jurassic was estimated to be 9m long, or 30 feet. pic.twitter.com/piIzAN9n7q