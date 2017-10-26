【挺蕉農】義美總經理高志明:願意購買「60公噸香蕉」，研發高附加價值商品

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）義美食品公司高志明總經理，今（26）日在義美食品臉書最新發文，表示願意購買「60公噸香蕉」，研發高附加價值的商品略盡棉薄之力，協助台灣農業！」

高志明總經理並提出以下幾點說明

一、我們不認為低價購買，贈送更多人品嚐新鮮香蕉，是最佳的解決方式。 二、傳統香蕉泥、香蕉餡、香蕉澱粉、香蕉乾、香蕉片等的加工方式， 雖然可以解決短期的超量生產困境，但提升的附加價值，可能還不夠多， 應該還有再研發更多附加價值的生產製程之可能。 三、義美「食品安全研究所」願意積極投入，嘗試開發有更高附加價值的香蕉商品； 懇請 大家給我們一點時間、一些鼓勵！

這篇文章po出兩小時後，已獲得超過2500個讚或其他心情符號，文章並被分享64次，還有89則留言。

網友Terry Chen 建議「研發一種以香蕉為主的能量補給品，主要對象是馬拉松跑者，在跑步時可以方便補充熱量，且方便跑步時吞食。」

另一位網友Henry Chang 則留言說「拜託 研發出能打敗韓國的香蕉牛奶! 能打敗日本的香蕉蛋糕! 能研發出來的話 我就用新台幣狠狠地 用力地教訓你們」

還有一位網友Hannah Liu 說「欸~想起看過新聞，有人利用香蕉皮纖維，製成涼爽布料，再製成衣服~ 不過那又脫離食品公司的本業了。」

網友 花秋裕 則建議 「香蕉珍珠，讓珍珠濃濃香蕉口感再加義美奶茶絕對是消魂非吃不可。」

各式各樣的創意和對義美公司的期許，紛紛出籠，引起熱烈討論！