桃園眷村文化活動精采　引領民眾回顧美好

（台灣英文新聞／李佳 桃園採訪報導）2017桃園眷村文化節開跑三周，娛樂滿點，也讓民眾體驗眷村歷史之美。

桃園市長鄭文燦也蒞臨活動會場(圖片由栢優座提供)

這次活動共分為三大主題：誕生‧日常‧展望。像是第一站「誕生」，在大溪僑愛社區，舉辦了《花甲橋愛慶生會》，以戶外慶生的型式，象徵著當時眷民互相幫忙、互相扶持的溫暖；白天還結合了藝閣遊行踩街的活動，營造熱鬧氣氛，讓大家感受濃濃的眷村情。

接著第二站「日常」，位於憲光二村《憲在！村民同歡聯誼會》，桃園市文化局還特別邀請傑出團隊「栢優座」擔綱演出，以「眷村劇場」形式做為表演，同時也結合了在地居民演出，邀請民眾進入感受，帶領大家回到那記憶最初的眷村，體驗不同藝術風情。

最後一站「經典」《眷永群星演唱會》，呈現過往眷村經典娛樂節目，像是群星會、雜耍和儀隊演出等，並搭配眷村為電影播放，讓民眾憶起當年美好眷村往事。

圖為憲光二村（台灣英文新聞記者-李佳攝影）

這次活動將三大主題結合九大社區傳承眷村記憶，如桃園眷村鐵三角「馬祖新村」「憲光二村」「太武新村」，這些眷村文化，都是眷民的珍貴回憶，也藉由眷村文化節，讓更多年輕人認識眷村精神與真樸生活面貌。

栢優座年輕優秀演員，帶領民眾走入眷村劇場(圖片由栢優座提供)

更多眷村活動，請上粉絲專頁查詢。

馬祖新村 憲光二村 太武新村

​