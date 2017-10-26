國安局:台19人任中共黨政軍職務 陸委會:有些被取消戶籍

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國安局副局長周美伍，今（26）日在立法院答詢表示，目前掌握台灣有19人擔任中共黨政軍職務。

陸委會副主委林正義說，有些被取消戶籍，但沒有對外公布，包括台籍中共19大代表盧麗安的丈夫。



圖為20日晚間盧麗安在北京接受媒體訪問。中央社

關於盧麗安日前提及，希望來台探親不會受阻。中央社引述行政院大陸委員會主任委員張小月，昨（25）日表示，中國大陸人士申請來台，有內政部主持、陸委會參加的聯審機制，會依相關法律辦理。

圖為行政院陸委會主委張小月受訪情形。中央社

民進黨立委羅致政質詢時問及，盧麗安擔任中共19大的台灣代表，是否違反兩岸人民關係條例？林正義說，條例有相關規範，盧麗安的戶籍已經取消，沒辦法享有台灣健保。



對於台灣有多少人任職中共黨政軍職務？周美伍回答，有19人，名單已交給陸委會。

羅致政追問有幾位被取消戶籍，為什麼陸委會有名單卻沒有處理？林正義沒有正面回應，他說，將偕同內政部做進一步調查。



中央社引述林正義指出，有些被取消戶籍，但個人資訊沒有對外公布，包括盧麗安的丈夫也是同樣狀況。

盧的丈夫在復旦大學任教，兩岸人民關係條例規定，只要長期在大陸居住，有大陸戶籍，長期沒有回到台灣，都是陸委會列管對象。