〈時評〉給駐德代表處掌聲



駐德代表處在今年國慶酒會上，高掛紅布條，上面德文不寫「中華民國」、「台灣」，而是寫著「民主政體」，這項做法非常具創意，可以讓外國友人印象更深刻，其他外館應該發揮巧思，讓世界各國看見台灣的民主。



今年駐德代表處國慶酒會的背景布條，上面中文是寫著「慶祝中華民國一○六年國慶酒會」，不過，德文卻未逐字翻譯，而是改為「慶祝一個民主政體的一○六年生日」，被一些藍營人士質疑有去中華民國化、自我矮化的嫌疑。



其實，這些批評毫無根據，因為上面中文清清楚楚，就是「中華民國」，而且，若以獨派人士的角度，甚至可能會罵沒有寫上「台灣」。若從讓外國友人更了解台灣的角度，駐德代表處的作為，不僅具有巧思，而且兼顧立場。



駐德代表謝志偉一直被視為是獨派，但謝志偉知道他的身分是外交人員，而且是中華民國派駐德國的官員，因此，紅布條上明白標示這是中華民國的國慶酒會，讓與會貴賓看到這些代表國家的重要訊息。



相較之下，一些受邀出席活動的外國友人，看不懂中文，但尚未出席活動之前，早已清楚要參加的是「中華民國國慶酒會」，就算會場上無任何標示，活動本質也不會有所改變，但駐德代表處選擇用德文寫出「民主政體」，自然有其目的。



中華民國是民主政體，要凸顯的是，處處對台灣打壓的中國大陸，對岸不是一個民主國家，而是一個威權體制。這樣的用意，遠比用德文寫上中華民國更有意義和代表性。



特別是在中國強勢經濟下，多數國家只看大陸市場發展的那一面，慢慢忽略了中共的真面目，透過紅布條的提醒，才能證明台灣是與世界上多數民主國家一樣，站在同一陣營。



因此，對於駐德代表處的表現，社會各界應該給予掌聲，並且作為其他外館的典範，鼓勵創意和突破。



（作者李平華，資深媒體人）