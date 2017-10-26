台灣二景點入選《世界的祕密奇跡》

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 評選出全球360個值得探索又能讓遊客驚奇的景點，全台有二景點幸運入選國際知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）推出的新書《世界的祕密奇跡》，分別是台中「彩虹眷村」與宜蘭「菌寶貝博物館」。

台中市政府新聞局表示，近期推出的《世界的祕密奇跡》（Secret Marvels of the World）形容「彩虹眷村」說，那裡曾經是一度荒廢的村子。在彩虹爺爺－黃永阜－的巧手下，不僅保留眷村的原始風貌，更搖身一變成為國際驚奇的旅遊勝地。

▲台中市南屯區的「彩虹眷村」(圖片取自台中觀光旅遊網網站)

根據蘋果日報的報導，《世界的祕密奇跡》在書中提到，黃永阜是一位退伍軍人，為了讓逐漸沒落的村子能有新氣象，於是運用畫筆在牆上彩繪許多幅童趣畫作。在大膽運用活潑的色彩下，更讓曾經幾乎被戲稱為鬼城(a ghost town)的村落，搖身一變成為當地知名景點。也使得彩虹眷村繼獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點、日本網友最想去的拍照景點後，第三次受到國際肯定。

▲台中市南屯區的「彩虹眷村」(圖片取自台中觀光旅遊網網站)

根據媒體報導，位於台中市南屯區的「彩虹眷村」平均每天吸引3,000~5,000人造訪，其中有來自東南亞、泰國、日本、香港等國際觀光客。為了提供民眾更完善安全的參訪環境，將原本的損壞的老舊建物，屋頂、梁柱等翻修，台中市政府去(2016)年編列373萬元工程經費，整修屋頂、更換瓦片、修繕漏水問題，並更換老舊電線管路，希望延續彩虹眷村的歷史文化意義，而修繕工程也在今(2017)年6月完工。

館名「菌寶貝」的宜蘭「菌寶貝博物館」則是來自台語發音「很寶貝」的諧音，該館是在2011年1月設立，而當時的設立初衷是為讓民眾對微生物世界有更進一步的認識，同時了解到，在大自然環境中並不一定都是壞菌，也有各種對人類有益的寶貝菌。

▲圖片來源：flickr/ xalekd

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