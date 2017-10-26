飛安會公布齊柏林6月空難前影像　最後4秒航機異常抖動

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）飛航安全調查委員會今（26）日公布今年6月10日凌天航空B-31118事故，調查事實資料報告。「看見台灣」導演齊柏林，在這起意外中喪生。

中央社報導，飛安會提供空拍攝影機紀錄，最後4秒直升機出現明顯異常抖動。飛安會執行長王興中說，這起空難從事實資料中，還有很多現在也無法解釋的疑點，直升機為何會異常抖動，有待進一步分析。



飛安會取得安裝在直升機上的攝影機雖毀損，但攝影機中的紀錄資料仍完整保留，由相關軟體解讀，並經由拍攝到的地景，還原直升機飛行軌跡。



根據飛安會公布攝影機拍到事故前137秒的影像，在前126秒都正常，多半在拍攝山景及秀姑巒溪畫面。到120秒至126秒時，目視地面樹木也無晃動的不穩定現象，在126秒至133秒，鏡頭向上逆時針旋轉，有上下移動現象。



上圖翻攝飛安會官網

在133秒時，也就是事故前4秒，鏡頭拍攝左座駕駛艙下視窗，航機有異常明顯抖動，主旋翼轉速有變慢，另機腹蒙皮有地景倒影，顯示直升機向後移動。



在136秒時，直升機左座乘員（也就是齊柏林）右腳離開地板，137秒時，攝影機停止拍攝。



中央社報導指出，事實資料報告也顯示，事故前10.6秒，攝影機鏡頭朝向天空，推算直升機當時距離地面高度不到100公尺。



根據報告，事故當天天氣正常，包括發動機、機上殘骸、油料等檢測，也未發現異常。飛安會預計明年5月公布完整調查報告。

根據飛安會官網資料，106年6月10日，齊柏林搭乘的凌天航空Bell-206B型直昇機，編號B-31118，約於當日1046時由臺東池上起飛，執行空拍前場景空勘之任務，機上載有駕駛員1員，乘員2員。

事故時為當日第3批空拍任務，預劃之飛行路徑為玉里-瑞穗-豐濱-成功，約1個多小時後於豐濱鄉長虹橋附近墜毀並起火，機上3人全數罹難。