蔡英文：兩岸領導人應秉持圓融為人民創造福祉

(台灣英文新聞 / 政治組 台北綜合報導) 蔡英文總統今(26)日在「兩岸交流30年回顧與前瞻」研討會致詞時表示，雖然兩岸關係仍然面臨一些不確定性，但維持兩岸和平穩定與發展是最高共識。「善意不變、承諾不變，不會走回對抗老路，也不會在壓力下屈服」，是我們處理兩岸關係，一貫不變的原則。

蔡英文總統致詞時回顧兩岸30年來的各項里程牌，從兩岸開放探親、兩岸人民的往來的認識和暸解，到實施兩岸小三通與直接通航，以及在各重大節慶的航點航次的增加，還有2008年到2016年辜汪會談時所簽署的23項協議，都是一再顯示，兩岸關係是「以人民為核心的兩岸往來交流，為30年來兩岸關係從敵對走向和平發展，做了最佳的註解。」

蔡總統表示，今(2017)年是兩岸交流30週年，也是台灣開放大陸探親30週年，因此，今舉辦這場「兩岸交流30年回顧與前瞻研討會」，有相當重要的歷史意義。

蔡總統說，1987年7月，台灣宣布解嚴，那年的11月，政府開放數十萬隨國民黨政府來台的大陸老兵，能夠返鄉探親。正式結束了現代史上，一段因為兩岸敵對造成親情拆散，骨肉分離的悲情歲月。兩岸關係也從此開啟了邁向和平的歷史新頁！

蔡總統進一步的說，在探親禁令解除之前，民進黨中常會就通過決議，主張兩岸人民返鄉探親不應該受到限制，應該允許兩岸人民往來交流，進而催化了開放大陸探親的重大決策。而這個決策，也為兩岸關係的發展，樹立了跨時代的里程碑。這是民進黨做為一個在野黨，對兩岸關係邁向正常化，所做的第一份努力，更彰顯出民進黨以人民為本的兩岸政策的核心理念。

蔡總統指出，從撫平兩岸親情的傷痛開始，兩岸接觸不再是禁忌，也促進了兩岸人民的往來、認識和瞭解。接下來，涵蓋了經濟、社會、文化、體育、學術等兩岸各方面的交流往來，進而展開、逐漸加溫，並且發展成為多面向的民間交流。

蔡總統接著說，從1987年到現在，台灣民眾到中國大陸旅行，已經累計將近1億人次，而對岸人民來台，也高達2,400多萬人次。兩岸航運關係從間接變成直接，現在每週有將近九百航次民航班機往來兩岸。經由金馬小三通往來兩岸的，累計更超過1,700萬人次。以人民為核心的兩岸往來交流，為30年來兩岸關係從敵對走向和平發展，做了最佳的註解。

蔡總統表示執政者必須以全體人民的利益作為施政的原則。而兩岸關係要穩定發展，雙方的執政黨必須有所互動以及交往，增進相互了解，逐步累積信任，才能共同面對處理兩岸交流的各種事務。

至於日前才閉幕的「中共19大」，蔡總統回應，在紀念兩岸交流30週年的此時此刻，雖然目前兩岸關係維持了基本穩定，但我們希望能有進一步的改善。去年520就職所做的承諾，我們展現了最大的誠意，也為持續推動兩岸關係和平穩定發展，提供了最有力的保證。

她向對岸呼籲，現在正是一個改變的契機。我要再次呼籲兩岸領導人應秉持圓融、中道的傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破，為兩岸人民創造長久的福祉，並永遠消除敵對及戰爭的恐懼。

蔡總統說，現在，全球化的進程，正陷入了不進則退的逆境。區域發展跟安全情勢，更緊扣著各國未來的命運跟人民的福祉。

做為全球及區域的重要成員，並且各自扮演不可或缺的角色，海峽兩岸應該展現新的思維，透過雙方的各自努力及共同合作，為區域的和平及繁榮發展，為全球化的持續推進及改善，也為兩岸共榮發展的美好願景，做出貢獻。