顛覆收視黑盒子MOD破天荒公開調查方式

台灣當紅的電視節目是什麼？傳統電視業者慣用兩千戶左右的樣本數，抽樣調查台灣的電視節目收視率。如今中華電信則打破長久以來的收視迷思，領先業界公布一項收視率全面普查的調查方式，同時破天荒公開計算公式與流程，邀請專家學者進行檢驗，一舉顛覆台灣電視收視的黑盒子！

強調始終走在最前面的中華電信自從董事長鄭優上任後，積極推動MOD各項改革，不僅熱門頻道上架屢傳捷報，訂戶數節節衝高，今天更大膽公布MOD全部近150萬收視戶的全面普查收視率調查機制。這項收視率調查由集結1400多位專家的中華電信研究院開發設計，有別於業界常用的抽樣調查，普查的收視率強調全面性，收集每一個用戶每一分鐘內收看的頻道內容，所有戶數平均後即是該頻道當日的平均收視率。中華電信表示，普查的收視率絕對「一戶也不漏、一分鐘也不少! 最忠實、最完整的收視率數字」。

為了證明MOD普查收視率的公正客觀，中華電信也邀請專家學者組成「MOD收視率調查諮詢小組」，將收視率公開接受外界檢驗；同時首度曝光調查的方法與流程，將調查的資料蒐集、資料處理、資料儲存、運算系統流程等，毫無保留的攤在專家學者面前。今天九位諮詢委員首次會議，推舉世新大學副校長陳清河擔任召集人，前NCC委員翁曉玲為副召集人；委員包括台大電機系教授林宗男、台灣聯合大學副校長林一平、前NCC委員，現任暨南大學電機系教授魏學文、優質新聞發展協會理事長胡元輝、台灣經濟研究院研究四所所長劉柏立、趨勢民意調查總經理吳世昌、台北科大智慧財產權研究所副教授江雅綺。委員將分組檢核收視率調查的合理性與正確性，最終結論也將公開發表。

中華電信表示，收視率調查諮詢小組的運作、會議召開頻率、議程進行方式等，完全由委員自行決定，中華電信只負責呈交運算資料，且隨時待命應委員的要求公開設備與內部系統。為何願意開業界先河做到徹底透明，董事長鄭優以一句話概括：「真金不怕火煉! 改革不怕檢驗!」他進一步表示，之前有營運商針對中華電信建議的收視分潤提出質疑，懷疑MOD的收視率是否公正，百分比是否正確，鄭優說，「我們一步到位, 完全透明」。提到MOD的收視分潤，鄭優語重心長，「我相信公開公平是自由市場競爭的根本，中華電信願意擔起台灣影視產業改革的火車頭，如果頻道營運商決議採用收視分潤，只要把頻道做好，收視好就能分到更多營收，可以持續優化節目內容，最終受惠的不僅是收視大眾，更是台灣整體影視產業。

鄭優進一步指出，「當然各營運商要不要拿這份收視調查作為套餐收益的分配依據，完全由其自行決定。依照通傳會的規範，中華電沒有置喙餘地。中華電信針對每個套餐所產生的收益，收取兩成(五十萬戶以下)或三成(五十萬戶以上)後，其餘均由頻道商合意決定。他們可以參考這套收視率，也可以不予理會，另採他們自認可以接受的方法，中華電信也完全尊重」。

中華電信MOD收視戶近期持續成長，已經逼近150萬戶。中華電信第一線客服也收到訂戶的反映，頻道內容似乎在提出收視調查機制後，悄悄有些變化，連帶提升觀眾對MOD節目的滿意度，口耳相傳上門的新申裝戶也持續增加。對於這樣的改變，鄭優強調，MOD的收視率調查不僅要做到公正準確，「收視調查更是因應全面數位化之後，掌握用戶收視喜好的大數據，有客觀的調查才能為更多更好的台灣影視內容打下基礎」。

今天首次由學者專家公開檢視的收視率調查諮詢會議，會中對中華電信公開收視計算方式的作法也加以肯定，中華電信則表示，「收視調查絕不是做做樣子，這是MOD對收視戶長久的承諾」，並將持續聽取委員的各項建議，以不斷精進調查之合理性與正確性。