蔡總統28日訪南太 過境夏威夷與關島

（台灣英文新聞／鄧佩儒 編輯報導）總統蔡英文將於28日上午率團展開為期八天的太平洋友邦參訪，除了到訪馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島外，去程及回程也將過境美國領土夏威夷及屬地關島。

中央社指出，美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）將前往接機。

先前外交部吳志忠次長說明蔡總統「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，旨在深化雙邊關係，此次行程安排，除了會晤三國元首及政要，蔡總統也將在馬國及索國國會發表演說。蔡總統還將視察國際合作發展基金會(國合會)技術團及宴請當地僑胞。

總統專機預計台灣時間30日上午抵達馬紹爾群島，由馬國總統海妮接機並舉行歡迎儀式。稍後兩國總統將見證雙方外長簽署總統獎助學金計畫及警政移民事務合作瞭解備忘錄。

蔡總統隨後將與海妮進行雙邊會談、觀禮兩國「醫療實習計畫與醫院資訊系統」之簽約儀式，並於當晚接受馬國國宴款待。

第二天(31日)上午，除了與當地僑胞餐敘，蔡總統也將至馬國國會演說，並參訪手工藝品展示。

31日下午，蔡總統與馬國國會議長午宴後，將視察台灣技術團及出席當地農作及畜牧設施啟用典禮，之後到當地運動公園與青少年短暫互動，最後於晚間舉行答宴。

蔡總統及訪團將在台灣時間11月1日清晨離開馬紹爾群島，前往吐瓦魯短暫訪問。除接受國宴招待、會晤吐國總理索本嘉及總督伊塔雷理，蔡總統也將參訪當地小學及醫院，並出席植樹紀念儀式，之後隨即飛往索羅門群島，預計於當日下午抵達索國。

2日上午除了會晤索國總理蘇嘉及瓦瑞總督卡布依之外，蔡總統將見證簽署兩國警政合作瞭解備忘錄，並於索國國會發表演說。中午接受國宴招待後，蔡總統將與隨團媒體茶敘，隨後於下午視察台灣衛生中心及技術團，最後舉行答宴。

台灣時間11月3日上午啟程返國前，蔡總統將出席索國手工藝品中心動土典禮，並參訪第二次世界大戰美軍紀念碑。蔡總統與訪團預計於11月3日午後抵達關島過境，11月4日中午返抵國門。

