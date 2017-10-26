談兩岸現狀 李顯龍：最佳情況就是僵局

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 新加坡總理李顯龍25日出席美國華府舉辦的「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的座談會時，被現場的媒體問到「2015年『馬習會』在新加坡舉行，但現在情勢改變，兩岸官方暫停溝通的情況下，新加坡在幫助兩岸恢復對話方面能否起作用？李顯龍對北京和台北如何打破僵局，有何建議？」。

李顯龍回應，他認為新加坡的角色非常有限，因為「我們在2015年11月舉辦『馬習會』，我們的工作就是提供房間、場地和茶杯，如此而已。」

他說，台海領導人現在無法會談是因為兩岸有基本的觀點差異以及互信問題，因為「用語舉足輕重」，不管「九二共識」的意義是什麼，那是中國與台灣國民黨打交道的基礎。

他強調，可以完全理解中國的立場，因為如果中方接受新形式的用語，再也無法回到「九二共識」。現在民進黨的蔡英文決定不能再用「九二共識」的詞句，必須尋找其它的正式用語，一個看起來似乎一樣，但對蔡的支持者來說，更接近綠營的立場，一個更傾向或利於分離的用語。中國對此說「不」，無論什麼用語，中方堅持雙方過去同意的說法，也會維持其立場。

對於兩岸出現僵局，李顯龍指出，北京擔心，台灣透過這種「漸行漸遠」策略，有朝一日，走向北京不樂見的局面。因此，所能希望的最佳情況就是僵局，而且情勢不會惡化。

他補充，當然兩岸情況有可能出差錯（go wrong），因為中國解放軍的建設與現代化，已有自己的航空母艦，軍事實力日益強大，「假使出錯，我希望那一天能晚點到來。」

至於2015年在新加坡舉辦的「馬習會」上所扮演的角色，李顯龍回答，那是他們的會談，雙方覺得到新加坡會面很自在，新加坡也樂意做東道主，沾一點光。雖然，「馬習會」可以在上海、台北或是香港舉行，但新加坡是個中立地點，與兩邊都是朋友，對雙方有用，所以發生了。