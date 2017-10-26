近千項感冒腸胃人工淚液指示藥 健保恐不再買單

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）感冒藥、腸胃藥、銀杏萃取物、葡萄糖胺等「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」，一年用掉健保17億元，但是健保法明訂不應給付，有健保會委員在周三提案應確實辦理，不予指示藥健保給付，請民眾自費到藥房購買。

提出這項討論案的健保會委員、台灣社區醫院協會理事長謝武吉告訴《中央社》，「指示藥品」就是民眾不需醫師處方，可以直接在藥局買到的藥品。指示藥品相對安全、多用於治療緩解輕症。

民國84年全民健保實施之初，「全民健康保險法」雖明訂「成藥、醫師藥師藥劑生指示藥品」不納入健保給付，但由於過去公保、勞保都有給付多款指示藥品，健保上路後，為了兼顧民眾的用藥連續性，原本就有給付的也就繼續給付，但不再納入新的指示藥。

謝武吉強調，既然「健保法」白紙黑字明訂不給付指示用藥，健保署也不應繼續違法，儘速讓藥品回歸法令規範。

健保署統計，94年健保給付的指示藥品共有約1200 項、一年藥費約新台幣23億元，到了103年減少到1125項、金額也降至22億元，截至105年仍有928項指示藥在健保給付之列，每年約花費17.1億元。衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋李伯璋說，之前健保署再次檢討指示藥品給付時，立法院認為恐增加弱勢民眾就醫時的經濟負擔，104年要求暫緩實施。



衛生福利部全民健康保險會27日開會預計討論此案。



以去年為例，止瀉劑、消化劑等「胃腸道及代謝用藥」 吃最多，花費約6.5億元，其次是感冒、過敏性鼻炎、止咳化痰的「呼吸系統用藥」約3億元，第3則是減輕眼睛不適的眼藥水，花費約2億元。



另外，想要照顧關節的葡萄糖胺、改善末梢循環的銀杏萃取物、滋潤眼睛的人工淚液等，都是去年10大常用健保指示藥。



對此提案，醫界有人批評有人贊成。反對者認為是省小錢花大錢，恐使民眾小病變大病；贊成派引用日本經驗，鼓勵民眾到藥房買藥治療輕症，可減少「不拿白不拿」的浪費。