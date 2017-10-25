太平洋島國青年領袖培訓結訓 備忘錄續簽5年

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部表示，10月25日舉行「第5屆太平洋島國青年 領袖培訓計畫」（2017 Pacific Islands Leadership Program with Taiwan，PILP G5）結訓典禮暨歡送茶會，在外交部政務次長章文樑主持與美國在臺協會官員及太平洋島國駐華使節的見證下 ，由外交學院副院長洪慧珠與美國「東西中心」院長魏理庭博士（D r. Richard Vuylsteke）簽署新的5年期（2018－2022）瞭解 備忘錄。

外交部說，新的5年期計畫將分別在夏威夷「東西中心」及外交學院舉辦為期4 週及6週的聯合國「永續發展目標」（SDGs）課程， 內容涵括氣候變遷、綠能、環保、衛生福利、農漁業、經濟發展、 災害防治、教育、性別主流化、文化傳承及原住民等議題。 預計在未來5年內，共同培訓102位極具發展潛力的島國青年領袖 ，充分彰顯台美關係緊密友好， 以及兩國共同落實推動太平洋地區永續發展所需能力的決心。

外交部說明，「太平洋島國青年領袖培訓計畫」新的5年期瞭解備忘錄簽署儀式結 束後，來自帛琉、索羅門群島、諾魯、吉里巴斯、斐濟、庫克群島、 法屬波里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞及萬那杜等10個太平洋 島國的26位學員獻唱英文歌曲「Stand by Me」與苦練多時的中文名曲「月亮代表我的心」，以及島國舞蹈表 演，精采的演出令人驚艷，為PILP第一個5年計畫（2012－2017年）劃下完美句點。

陳副總統於10月18日上午接見學員時表示， 期盼學員未來能將計畫中所學觀念，化為明智行動， 為母國創造和平繁榮的未來，並努力行公義、好憐憫、 常存謙卑感恩的心。