「夢想邀你來共享，公園命名頒獎典禮」完美舉行

裕隆集團為打造友善生態化公園願景，在地實踐宜居、生態城市， 落實企業社會責任的具體承諾，由裕隆汽車承擔永久認養新店第一座 7,300坪生態公園於明年第一季正式動工改建。 在公園改建期間，裕隆集團特別舉辦「公園名字大家想， 夢想邀你來共享」活動，邀請全民一同參與票選。 經過兩階段票選後，由「綠湖公園」由桃園平鎮民眾提出，以「 綠代表國際綠能及公園將栽種800喬木、 湖代表此公園有規劃與環境共生的生態湖」的命名意涵獲得第一名， 榮獲新台幣伍萬元整，裕隆集團於今日(10/25)舉行頒獎典禮 ，後續並將在公園改建後進行舉辦揭牌儀式， 期望以民眾參與命名的「綠湖公園」的想像， 打造未來新店首座生態公園風貌，讓新店居民共享「綠湖公園」 的美好。

裕隆集團邀請全民參與「公園名字大家想，夢想邀你來共享」活動， 自今年7月18日活動開始後，短短時間累積，吸引許多民眾參與， 收到來至全省各地民眾創意發想646個名字，參與者涵蓋幼童、 小學、國中、高中、大學、社會新鮮人、家庭主婦、新手爸爸、 中產家庭、退休族群⋯堪稱是一場成功的全民活動， 亦是全齡參與的具體實踐！經過第一階段徵集命名，在8月23日邀 請評審專家進行第一階段公園名字遴選，選出前10組名字進入第二 階段網路票選，經過為期一個月(9月1日至9月30日截止)的網 路票選，在1,432人參與網路票選，累計公園命名TOP10網 路票數共計4,780票，第二階段網路票選活動(9月1日~9月 30日)由民眾以FACEBOOK帳號或GMAIL信箱投票， 第一名「綠湖公園」，以2,180票榮獲網路票選第一名， 其次依序為，「新店森林都會公園」：939票、「中興生態公園」 ：287票、「心森活生態公園」：269票、「森公園」：245 票、「綠緞帶」：220票、「裕隆生態森林公園」：239票、「 新店中央公園」：173票、「裕寶公園」：150票、「 四季森林」：78票。裕隆集團於今日(10/25)頒獎典禮當場 抽出100名參與網路票選人，獲得威秀影城電影票各兩張， 感謝所有參與票選的幸運兒， 獲得電影票的名單會公佈在活動的官網喔。

裕隆集團長期關注生態永續發展與環境民眾共榮議題， 以國際級都會生態公園為範本，透過完整的生態佈局建構體驗， 期望能為民眾帶來全新感受，並為動植物創造友善的棲息生長環境。 這次透過公園命名活動與民眾共享參與空間， 創造民眾重新在地探索人與自然環境的關係， 具體展現裕隆集團為打造友善生態化公園，在地實踐宜居、 生態城市，落實企業社會責任的具體承諾。 未來公園改建裕隆集團將用更嚴謹的態度， 打造民眾對於公園的期盼，與市民分享生態永續發展「綠湖公園」 的美好。