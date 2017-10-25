朱銘、許金川榮獲第二屆「蔡萬才台灣貢獻獎」

第二屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由朱銘美術館創辦人朱銘、肝病防治學術基金會董事長許金川教授獲獎！今（25）日舉行的贈獎典禮上，副總統陳建仁、前總統馬英九親臨致詞，並擔任贈獎人。「蔡萬才台灣貢獻獎」係蔡萬才家族為紀念富邦集團蔡萬才總裁一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，每兩年舉辦一次，希望表彰對台灣各領域有具體成就、貢獻之個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，匯聚更多正向的力量！

朱銘以「創作融合傳統雕刻與現代雕塑精髓，獨特的精神內涵風靡世界，終身致力實踐種活藝術的種子理念，對文化維護與發揚，貢獻卓著」獲獎；許金川因「利用超音波研究肝癌為國內先驅，成立肝病防治學術基金會、好心肝門診，致力消滅肝病，扶弱治病，獲得廣大社會迴響」獲獎。

富邦集團董事長蔡明忠表示，蔡萬才故總裁一生秉持「取之社會，回饋社會」的精神，熱心社會公益，這個獎項是他生前一直想為台灣社會做的事情。但 2014年總裁猝逝，家族決定繼承遺志，在2015年首度舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」，由舞蹈大師林懷民和善牧基金會湯靜蓮修女獲獎；今年是第二屆，由雕刻大師朱銘和許金川醫師獲獎。這四位得獎者長期在藝術、醫療和社會公益領域耕耘，擁有卓越成就，這也是我們舉辦「蔡萬才台灣貢獻獎」最重要的意義，藉由表彰這些對台灣有卓越貢獻者，期望匯聚更多正向的力量。

蔡明忠指出，富邦集團深耕台灣逾半世紀，經營觸角也由金融延伸至不動產、電信媒體、文創等領域。除了持續拓展經營版圖，富邦集團亦落實永續經營的理念，長期透過集團旗下七大基金會深耕不同的公益領域，具體實踐總裁生前期許富邦集團要成為「社會發電機」的公益理念，創造社會的共好。

富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」每兩年舉辦一次，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，採推薦提名制，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。

蔡明興表示，第二屆「蔡萬才台灣貢獻獎委員會」委員包括吳氏宗親會理事長吳豐山、雲門舞集創辦人暨藝術總監林懷民、天下雜誌董事長殷允芃、台積電董事長張忠謀、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄，和聯合文學出版社社長蔣勳等，藉由委員評選出對台灣社會有重大貢獻的得獎者。本屆的得獎人朱銘和許金川各自在藝術和醫療領域長期貢獻台灣社會，非常令人敬佩。

「蔡萬才台灣貢獻獎」的獎座設計，融合代表台灣原生精神的三大元素「光、金、岩」。光的元素代表「榮譽」，為玻璃材質，來自新竹的玻璃工藝；金的元素代表「粹煉」，為金屬材質，來自被譽為亞洲第一貴金屬礦山的金瓜石；岩的元素代表「堅毅」，為岩石材質，來自石頭的故鄉花蓮，獎座的設計彰顯「蔡萬才台灣貢獻獎」得獎者的榮耀，經歷長期粹煉，發揮堅毅的台灣精神！