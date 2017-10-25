新北市歷史科課程發展中心/德國在臺協會

新北市教育局高中歷史科課程發展中心與德國在臺協會於今（25）日，在板橋高中共同辦理「十二年國教新課綱歷史素養暨國際視野教育」講座，藉由此次講座及德國中學的教學示例中，以增進高中師生對於納粹德國之歷史與脈絡具全方位的理解與認知，以包容與尊重的角度看待歷史事件，符應十二年國教新課綱之核心素養「多元文化與國際理解」。

本次講座經本市「歷史科課程發展中心」拜會德國在臺協會，承蒙德國駐臺代表歐博哲閣下惠允協辦。自開放報名後，廣受各校師生之矚目與迴響，目前有來自新北、臺北、桃園及新竹等地師生近兩百人報名參加；新北市立三民高中李君琳老師將帶領全班同學參與盛會，希望藉由這場講座能讓同學知道，當一個人對周遭事物無感也沒有同理心時，是一件非常嚴重的事，也將產生可怕的影響。希望本次講座所帶給師生之歷史素養與國際視野，對未來的歷史教學與課程設計有所助益。

主講人臺北歐洲學校德國部副校長安和祥，以在德國如何教歷史為開端，說明納粹德國單元在歷史教學之重要性，讓與會師生將能立即掌握德國中學歷史教學的架構、歷史教科書的單元概要及層次，同時也解析納粹黨能在短期內奪權成功的原因；另分享「猶太人大屠殺」單元時其所採用的提問、教學素材與影片等，提醒種族歧視政策對當代社會產生的不良影響，以避免慘痛之歷史悲劇重演。

會場將展示德國與法國共撰的中學歷史教科書，共三冊，內容著重提問、史事分析與史料識讀，還有考察探究活動等。也特將德法版教科書納粹德國課文加上中文翻譯，印成海報展示，提供與會師生參考。