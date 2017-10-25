中華電信11月3日正式開賣iPhone X 購機價5,800元起

中華電信今(25)日宣布，11月3日起將於全台超過540家中華電信指定門市及數位門市，正式銷售iPhone X系列新機，且開賣日全台指定門市將提前自上午8點起開始營業，申辦「大4G購機方案」指定資費，iPhone X(64GB)購機價5,800元起！若月付1,399元，iPhone X(64GB)與(256GB)分別為21,300元及26,900元，搭配「舊機換新機」方案，最高再享購機價現折16,500元，iPhone X(64GB)與iPhone X(256GB)只要4,800元及10,400元！而選擇月繳1,399元(含)以上資費，中華電信獨家再贈送「FOX+」首年免月租，搭配iPhone X全尺寸螢幕，視覺效果無限延伸、影音享受全新升級！此外，老客戶獨享「就i輕鬆等」優惠，申辦指定方案，若遇等候期間，客戶依年資及等候期間享帳單回饋金，貼心補貼客戶！

搭配指定方案iPhone X萬元有找舊機換新機最高現折16,500元！

「大4G購機方案」多元資費級距，讓客戶都可以選擇最適合自己的方案，月付1,399元且租期30個月，iPhone X原價直接下殺近15,000元，iPhone X(64GB)與(256GB)購機價分別為21,300元及26,900元；若選月付1,599元，iPhone X(64GB)則為19,300元，不到2萬元即可帶回家；而搭配2,699元資費，iPhone X(64GB)直接下殺價5,800元。合約期間再享4G上網無限用、行動最大網網內免費、全國超過6萬個CHT Wi-Fi熱點免費用等優惠。此外，申辦4G指定方案搭配「舊機換新機」，凡攜iPhone 5(含)以上指定機型，至指定門市估價回收，以iPhone 7 Plus (256GB)為例，舊機換新機最高現折16,500元！購買iPhone X刷中國信託信用卡再享12期分期0利率，升級iPhone趁現在。

迎接iPhone X全屏時代最震撼 獨家「FOX+」、「就i輕鬆等」只在中華電信

凡申辦「大4G購機方案」，月繳1,399元(含)以上月租費，中華電信獨家贈送「FOX+」首年免月租，第13個月起至合約到期享每個月99元優惠，無論是國際強檔電影、超人氣影集、或是熱血LIVE體育賽事等，透過最新iPhone X全螢幕視野，影音體驗煥然一新、全面升級！且針對年資5年(含)以上的老客戶，除享購機免預繳外，若遇等候期間，還有獨家「就i輕鬆等」優惠，搭配指定方案，依客戶年資及等待領機時間，加碼贈送帳單回饋金，貼心補貼客戶！此外，老客戶或行動VIP客戶再享加碼優惠，購機價最高現折5,000元。

另，中華電信提供iPhone專屬「奇機重現Plus」服務，月付288元，享「手機兩年保固」、意外損壞「不限次數免費維修」、「甲地送修乙地取件」、「備用機服務」四大保障服務，加入服務第13個月起(含第13個月)，免付購機解約金，即可於下一代iPhone新機上市時，繳回舊機提前續約新機，手機最高折抵14,000元，中華電信寵愛果粉最實在！