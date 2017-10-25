藝術氣息自幼培養 臺灣戲曲中心推動寶寶劇場研習營

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 台北綜合報導）對於三歲以前的孩子來說，藝術無分前衛或傳統，只要是能夠觸及的藝術形式，就會轉化為一個人最初的文化養分，從小聽古典樂，長大就沒有聽不懂古典樂的問題，同理可證，從小看戲曲，長大後，戲曲就不再會是遙不可及的冷門藝術。為此，打造讓孩子從小就能進入劇場觀賞的「寶寶劇場」，將自然而然地把藝術文化建構在初生的下一代的基因中。

「寶寶劇場」在1990年代發源自北歐的挪威，是指針對0-3歲的嬰幼兒量身打造的劇場演出，近年來影響力已經漸漸擴及到亞洲地區，國立傳統藝術中心為使傳統藝術向下扎根，規劃催生以傳統為核心且更具本土特色的寶寶劇場，將在今(106)年10月27日至29日於甫開幕的臺灣戲曲中心，特別邀請以製作寶寶劇場享譽歐洲的匈牙利葛利夫偶劇院來台辦理「寶寶劇場概念研習營」，同時葛利夫偶劇院也將於10月28日、29日兩日帶來《紅色的冒險》及《點點…點》兩齣戲共六場次的示範演出，希望在近距離的觀摩與互動研習中，激盪出具備臺灣本土元素寶寶劇場的創作火花。

根據研究，0-3歲是人類腦部發展最快速的時期，豐富且有效的環境刺激可以讓寶寶的腦部成長具有明顯優勢。「寶寶劇場」提供觀看、體驗、探索與互動等多元媒介，讓孩子透過感官去感受空間、色彩、聲音、肢體律動等劇場基本元素，提供嬰幼兒豐富多元的腦部刺激。

經統計，寶寶劇場在幫助孩子的認知、情緒、身體動作與美感等各方面發展上已有顯著影響。短短十幾年間，寶寶劇場即獲得歐洲各國的重視，到今年為止，歐盟已經有16個國家有自己的寶寶劇場，可見「寶寶劇場」將是世界未來劇場發展的趨勢。

傳藝中心2017年所推出的「寶寶劇場計畫」首年的工作內容，邀請具備寶寶劇場製作、來自中歐匈牙利的葛利夫偶劇院( Griff Bábszínház)到臺灣辦理為期三整天的「寶寶劇場概念研習營」與示範演出。葛利夫偶劇院( Griff Bábszínház) 為匈牙利最年輕的專業偶劇院，其使命是特別為「最年輕的觀眾─寶寶」及「10歲以下兒童」製作能讓他們更貼近匈牙利傳統和民俗藝術為表現形式的文化劇場。在為期三天的研習營中，葛利夫偶劇院更帶來《紅色的冒險》及《點點…點》兩齣戲的示範演出，演出也對外售票讓小觀眾進場觀劇，為的是讓學員得以近距離觀摩研習營中研討的劇場概念如何落實在執行中，如何透過劇場元素與幼兒親密互動，希望催生未來進一步的創作靈感與可能性。

「寶寶劇場概念研習營」10月27日至29日三天於臺灣戲曲中心辦理，研習營報名員額及演出票券均已售罄，顯示「寶寶劇場」的概念對於臺灣的劇場創作領域具有十足吸引力，也期許透過這樣的文化基因工程，讓臺灣的傳統藝術及戲曲文化能夠代代傳唱。