DRSP成分避孕藥　可改善皮膚和水腫狀況

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據今(2017)年女性國人「避孕行為」網路市調統計，台灣女性約五成表示自己有自主避孕意識，但其中有高達七成八是依靠伴侶使用保險套避孕，特別是年輕世代（18-25歲）的女性自主避孕意識最低。高雄醫學大學附設醫院副院長婦產科教授鄭丞傑醫師指出，保險套雖有九成五的成功避孕率，但使用不當會降低避孕效果。建議自主的避孕觀念，除了正確使用保險套外，要再搭配口服避孕藥才能「雙重避孕」。

目前臨床研究顯示，避孕效果最好的是口服事前避孕藥，有九成九的成功率，不過民眾對於口服避孕藥多抱持長期使用會罹癌、不孕等錯誤觀念，醫師為破除迷思，指出長期使用口服避孕藥可降低罹患卵巢癌及子宮內膜癌機率，還可解決經期不適如經痛問題，若選擇含新一代黃體素DRSP成分，還能額外獲得減輕生理痘及水腫等問題。

Pollster波仕特市調公司，針對1021名台灣18-45歲之女性進行「避孕行為」的市場調查。根據統計，近五成女性表示自己有自主避孕的意識，但採取的避孕行為前三名分別為，一、要求另一半使用保險套(78.4%) ; 二、計算安全期(36.2%); 三、體外射精(29.5%)。反觀使用口服避孕藥僅有25.4.%、子宮內避孕器6.5%、避孕貼片則為5.3%。

高雄醫學大學附設醫院副院長鄭丞傑醫師說明，所有避孕方法中，後三者實屬較積極的避孕行為，顯示女性自主避孕觀念仍有待加強。目前避孕效果最好的是口服事前避孕藥，珍珠指數<1，也就是每一年一百名女性正確使用而懷孕的不到一個人; 第二名則是子宮內投藥系統，藉由在子宮內釋放微量的藥物而產生避孕效果；而最多人使用的保險套，雖避孕效果可達九成五以上，但如果使用方式不當或非全程使用，僅只有八成效果。

另外，自然節育法如體外射精及計算安全期，則因每個人的生理差異而有所不同，失敗率相對高出許多。醫師提醒，由於正確使用保險套還有預防性病的好處，因此雙重防護「保險套」加「口服避孕藥」，隨心所慾更安心。

女性對於長期使用口服避孕藥會擔心會增加罹癌風險或害怕降低生育能力。對此，鄭丞傑醫師表示，研究證實長期服用口服避孕藥，可降低卵巢癌、子宮內膜癌發生的機率，尤其是服用五年以上可降低五成罹患卵巢癌機率，十年以上更可達七成五。至於，口服避孕藥會造成不孕的誤解更是大大相反，因口服避孕藥會使子宮頸黏液變稠，降低細菌感染機會，故骨盆腔發炎及輸卵管堵塞的機率相對降低，且停藥後即會恢復受孕能力。

臺北榮民總醫院婦女醫學部不孕症暨生殖醫學科黃貞瑜醫師補充，口服避孕藥在臨床上也有其他用途，就自身臨床經驗分享，生理期除帶給女性不適與經痛困擾，皮膚還會出油冒痘，加上荷爾蒙起伏，情緒暴躁也屢見不鮮。新一代黃體素DRSP成分的口服避孕藥，因與人體天然黃體素結構相近，能使體內荷爾蒙穩定，並改善不適感，對於皮膚油膩、青春痘及水腫也具有很好的改善效果，若想要避孕又想改善皮膚狀況、水腫困擾的女性，則適合使用這類的口服避孕藥。