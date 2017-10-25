中共19大是希望或陰霾？ 美聯社採訪香港與台灣人心聲(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）中共第十九次全國代表大會終於閉幕，但會議上中國國家主席習近平曾針對香港與台灣的發言，引發了香港與台灣人民的恐懼，也直接影響兩岸三地的互動。

《美聯社》對此隨機採訪香港與台灣民眾，了解他們對於習近平說法的意見。

前情提要：中共19大是希望或陰霾？ 美聯社採訪香港與台灣人心聲(上)

傾中國的香港退休人士

對退休人士Fan Li而言，最重要的事莫過於中國領導人能否改善香港民眾的生活。70歲的他說，「在過去十多年來，中國領導人從胡錦濤、江澤民到習近平，都採用不同政策協助香港發展。」

Li相信中國領導人能成功帶領香港未來的經濟發展，他引用了中國一帶一路的建設計畫，除了連接中國與歐亞大陸，還能協助香港與鄰近富庶、工業化的廣東省整合。

他並認為，香港境內支持民主的議員和民眾是阻礙經濟發展的絆腳石，「當有些人只為了反對而反對，他們會拖垮進步的腳步。」

Li更拿鄰近的深圳做比較，在過去二、三十年間，深圳已從一個小村莊發展為一個大型、富有活力的都市，然而「香港的發展卻還因為某些『內部問題』而停滯，無法向前。」

理想幻滅的香港學生

21歲的大學生Lee Chan認為共產黨政策並無法解決香港年輕人當今遇到的問題，香港年輕人開始對社會階層流動性感到擔憂，每日都在跟房租與不停飛漲的房價奮鬥，令他們對未來理想感到失落。

但相較於經濟發展，香港年輕人更在乎中國共產黨在政治方面的嚴重壓迫，如言論自由的打壓。Chan說，「很多人都在抱怨經濟問題如高房價和高物價，但卻沒見到我們的政治自由已被逐漸侵蝕。」

Chan認為，以往香港能做為國際商業中心，正是存在這些政治自由的基礎，但現在卻逐漸被妥協。他以銅鑼灣書店老闆被莫名失蹤的案件說明，「香港人面臨較以往更大的威脅，特別是政治上的權利。」

這些都令Chan感到悲觀，「也許哪一天，我們已不再能上街動員、遊行、出書、批評政府，或自由表達我們認為對和錯的觀點」，「那些長期定義著、支持著香港的信念將不復存在。」

樂觀的香港學生

然而，19歲的Jackel Wan卻對香港與中國未來的關係感到樂觀，他認為在習近平領導下，中港之間將繼續存在良好氛圍；因為北京當局的政策並未大幅度影響到Wan的個人生活，他也仍保有完整的自由。

Wan說，「我還是能自在的唸書、擁有言論自由。香港仍然在一國兩制和基本法的體系之下並未改變」，Wan指的是1997年英國將香港交給中國時所約定的治理體制，確保香港擁有自己的自治權，以及規範港人基本的公民自由。

Wan認為北京當局為了打壓香港異議而祭出的嚴厲措施是適當的，他認為在大學校園或其他地區鼓吹香港獨立的聲音是不切實際，Wan說，「中國當局在做對的事情以掌控香港情勢。」