中共19大是希望或陰霾？  美聯社採訪香港與台灣人心聲(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）中共第十九次全國代表大會終於閉幕，但會議上中國國家主席習近平曾針對香港與台灣的發言，引發了香港與台灣人民的恐懼，也直接影響兩岸三地的互動。

根據美國《福斯新聞頻道》(FOX NEWS)報導，習近平在會議上強硬重申對香港與台灣「自治權」的掌控，他說，在中共一國兩制底下的香港地區和選民可自由投票的台灣，都是「恢復大中華國家」的一部份。

《美聯社》對此隨機採訪香港與台灣民眾，了解他們對於習近平說法的意見。

台灣商人

身為商人、45歲的Ringo Lee認為習近平必須與台灣總統蔡英文坐下來好好談，以建立海峽兩岸更友善穩固的關係。

Lee說，「台灣有許多像他這樣的旅行社，處理陸客來台與台灣人赴陸觀光的生意，兩岸的觀光交流必須建立在良好的兩岸關係上」，但近年來因為兩岸情勢緊繃，使來台陸客大幅銳減。

Lee表示，「習近平第二任期的任務就是要讓台灣人感覺到中國是個友善的鄰國。」

台灣年輕人不放棄

38歲的Christophe Chan認為習近平在過去五年並未替兩岸關係的改善做出什麼貢獻；如同許多年輕人一樣，Chan認為中國應該放棄宣稱台灣是中國的一部份，「台灣與中國根本就是兩個不同的國家，這是不容忽視的政治事實。」

Chan同時也是2014年太陽花革命的支持者之一，當時這場社會運動旨在反抗台灣政府不正當地與北京當局簽署緊密的貿易協定。

他說，「只有當中國認知到台灣的事實，並認同它為一個民主且具主權的實體，雙方才有可能開展友善的對話與交流。」

此外，Chan也反對中國共產黨在習近平之下的高壓統治，他說，「我們通常都說中國是一個強權，但這政黨的政策近年卻逐漸改變方向。他們正在人權紀錄上持續倒退。」......繼續閱讀