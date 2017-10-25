連鎖餐廳生魚片丼飯生菌數超標 定食8中標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據今（25）日出刊的《壹週刊》報導，將市售5間連鎖生魚片丼飯送SGS檢驗，結果分別驗出大腸桿菌群超標或金黃色葡萄球菌，而爭鮮餐飲集團旗下的「定食8」兩項都中標。

《壹週刊》報導，近日接獲多位民眾爆料，食用生魚片丼飯等相關日本料理後腹瀉，還因細菌感染發燒住院，懷疑海鮮不新鮮。《壹週刊》購買5間連鎖生魚片丼飯，分別為定食8、八坂丼屋、築地鮮魚、瞞著爹、百八魚場，送SGS台灣檢驗科技股份有限公司檢驗。

北市政府衛生局緊急發表聲明表示，針對媒體報導5家丼飯日本料理衛生超標事件，已立即派員前往現場進行衛生稽查，並抽驗丼飯產品檢驗衛生指標菌，檢驗報告最快於14天後簽發，並視現場操作衛生狀況，必要時加驗食品中毒菌。

北市衛生局說明，衛生指標菌常用作監測食品品質及是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超出衛生標準，雖不至於直接致病，卻足以顯示該產品之衛生狀態不佳，表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或因工作人員的個人衛生習慣不良所造成，若將食物置於常溫保存更易滋生大量微生物；另金黃色葡萄球菌常存於人體的皮膚、毛髮、鼻腔及咽喉等黏膜及糞便中，尤其是化膿的傷口，極易污染食品，金黃色葡萄球菌分泌之腸毒素為造成食品中毒原因。