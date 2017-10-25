沒零錢 愛因斯坦寫字條當小費156萬美元拍出

（台灣英文新聞／ 黃慧瑜 綜合外電報導）知名物理學家愛因斯坦的紙條週二在耶路撒冷一個拍賣會上以156萬美元（相當於4723萬台幣）成交。

愛因斯坦於1921年獲得諾貝爾獎，1922年到東京演講時，一名送信員將信件送至他下塌的帝國飯店（Imperial Hotel），但當時愛因斯坦因為身上沒有零錢，又不想讓傳信的郵差空著手離去，於是順手以德文寫下「汲汲營營追求成功將伴隨無盡的煩惱，平靜而謙遜的生活反而會帶來更多快樂」以及「有志者，事竟成」字句，並附上簽名，塞到送件員的手中。

圖片取自Winner's-Auctions臉書專頁

「汲汲營營追求成功將伴隨無盡的煩惱，平靜而謙遜的生活反而會帶來更多快樂」 “A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it.” 「有志者，事竟成」 “Where there's a will, there's a way,”

Winner's Auctions and Exhibitions拍賣行的執行長Gal Wiener表示，當時愛因斯坦告訴那名送信的信差：這字條未來會比小費值錢得多，而在這次的拍賣中，這個快樂論信籤起標價為2000美元，接著拍賣戰總共持續約25分鐘，價錢更是迅速飆升，最後以156萬美元拍出，大幅超過預期成交的8000美元（約24萬元台幣），買家及買家是皆不願透露身份。而另一張「有志者，事竟成」信籤的成交價則為24萬美元（約730萬元台幣）。