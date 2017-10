沒零錢 愛因斯坦寫字條當小費156萬美元拍出

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合外電報導)知名物理學家愛因斯坦的紙條週二在耶路撒冷一個拍賣會上以156萬美元(相當於4723萬台幣)成交。

愛因斯坦於1921年獲得諾貝爾獎,1922年到東京演講時,一名送信員將信件送至他下塌的帝國飯店(Imperial Hotel),但當時愛因斯坦因為身上沒有零錢,又不想讓傳信的郵差空著手離去,於是順手以德文寫下「汲汲營營追求成功將伴隨無盡的煩惱,平靜而謙遜的生活反而會帶來更多快樂」以及「有志者,事竟成」字句,並附上簽名,塞到送件員的手中。

圖片取自Winner's-Auctions臉書專頁

「汲汲營營追求成功將伴隨無盡的煩惱,平靜而謙遜的生活反而會帶來更多快樂」

“A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it.”

「有志者,事竟成」

“Where there's a will, there's a way,”