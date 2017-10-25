2017醫電高峰論壇 軟硬整合跨界創新 共創智慧醫療新商機

為串聯全球，行銷臺灣醫療器材產業，由經濟部工業局主辦、工研院承辦「2017醫療電子與器材國際高峰論壇(Medical Electronics & Device in Taiwan Forum, MEDiT)」10月25、26日於臺大醫院國際會議中心登場。此次論壇以「軟硬整合跨界創新、共創智慧醫療新商機」為主題，邀請美國Frost & Sullivan、日本富士通、加拿大國家研究委員會、以及我國佳世達、研華等專業團隊與ICT大廠，分享生技智慧醫療與市場趨勢，希冀引領產業跨界整合、發揮ICT優勢，掌握高齡趨勢及新興醫材市場，搶攻全球生技醫材市場！

經濟部工業局指出，政府所推動的「五加二」創新研發產業中，生技醫藥產業是相當重要的一環。為推動生醫產業創新，經濟部持續強化生技產業創新研發，開發生技醫藥利基品項，並加強醫療器材系統化及智慧化，期帶領臺灣成為亞太生技醫藥創新研發的核心。根據2017生技產業白皮書指出，2016年臺灣生物技術產業產值為3150億元新台幣，年增5.5％；其中，醫材產業產值已達1,415億元，年增6.4%，未來若能善用臺灣產業群聚優勢，盼2020年整體醫材產業產值達2,000億元目標。

工研院生醫所所長林啟萬表示，智慧醫療已是重要發展趨勢，臺灣應發揮醫療服務及資通訊產業兩大優勢，以人為中心，建構預防、診斷、治療與照護平台，透過軟硬整合，結合感測和IT技術將醫療器械相互連接，再加入物聯網(IoT)、雲端技術與巨量資料(Big Data)，打造完整的醫材生態鏈，讓臺灣成為全球智慧醫療的創新基地。

本次論壇中，也將針對東南亞新興市場的商機多所剖析，尤其東南亞近年來經濟成長亮眼，據亞洲開發銀行最新報告指出，明年經濟成長率更可望突破5%，再加上豐厚的人口紅利、成長的慢性病人口及多元的貿易協定等，均是台廠擴充市場規模契機。長期深耕東南亞市場的佳世達醫療器材事業群​總裁楊宏培，亦將分享如何耕耘當地興起的智慧醫療商機。​

本次論壇邀請到多位國際產業專家，如：國際醫療技術與產業研究顧問專家Frost & Sullivan公司總監Sowmya Srinath、富士通株式會社第二健康照護系統事業本部部長前田達也、JOMDD株式会社日本医療機器開発機構董事總經理兼首席營運長石倉大樹、加拿大國家研究委員會醫療器材運營總監Larry Leonardi、印尼最大醫療服務團隊Mayapada Healthcare Group首席營運長Roger Finnie、楊宏培等，也將在論壇中分享智慧醫療的發展策略、法規、商機，探討新興市場的成功開發模式、市場規模契機及合作機會等。

「醫療電子與器材國際高峰論壇」今年已邁入第十屆，已成為台灣醫療器材產業界最大型的指標性專業國際論壇；除了精彩的論壇發表，第二天也將安排近五十場的商機媒合會，由國內廠商與國際大廠、專家，進行一對一座談，實質促成商機交流，盼能協助臺灣廠商建構醫材產業聚落，串連全球商機價值鏈，帶領臺灣廠商貼近全球醫療熱點趨勢，為臺灣業者創造雙贏、搶攻智慧醫材商機。