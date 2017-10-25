簡又新專欄─台灣能源轉型狀況與國際趨勢對照(上)

2017年1月26日台灣正式通過「電業法修正案」，對台灣能源轉型開始有起步作用，相對於德國談能源轉型已經執行十幾年，台灣談論綠色能源及後來的巴黎協定，主要目標都是希望去除生活中的化石燃料。但轉型不可能一蹴可及，例如聯合國就定訂在2100年達到無化石燃料的世界。

台灣這次的電業法修正案有幾個重要目標。首先電價，在德國電力交易不像台灣由單一公司負責。德國的民營電力公司很多，價格多元不一，發電成本不同、交易價格也不一，電力實已成為商品進行買賣。

另外，也有人將電力變成期貨的一種，預先買賣隔年所需電力成為一種投資，正是因為有企業買賣與期貨概念，可以看到德國對電力的概念也與以往的認知大相逕庭。

根據電業法修正的理念是首倡「多元供給，綠電先行」，按照現行法規，全台唯一一家電力來源是台灣電力公司，但現在的電業法鬆綁開放給民間電力公司，例如德國很多地區的風力發電都能由小村莊共同製造(合作社概念)；在台灣，地方政府也可經營，如澎湖成立電力公司，開放民眾入股，屆時有盈餘民眾還可分紅。

第二，若部分發電來源處於較偏僻地區，則電力買賣就需電網配送傳遞，如此一來台電的發電部門與有關電網部門都需要拆解獨立，自行運作，使電網能公平分配給大家使用。

第三，高科技公司蘋果(Apple)要求供應鏈廠商的所有發電都需使用綠電，可是在台灣很難查核，如何區分非綠電或純綠電，依照法案修正後的「綠電先行」原則，將開放所有人都能自行設立綠電公司，自由買賣剩餘綠電，使電力轉換成商品。

過去，因歷史原因使全台灣的電力生產、輸電、配送是台電一家全包，早期政府採社會主義概念認為國家重大的水電民生必需用品需由政府平均照顧到所有國民，要讓全民生活在一樣的公平水準，所以在買電時政府有相當程度的補貼。

如離外島地區供電成本比較高，但電價一樣，當然離外島地區可以便宜，但目前是全國供電價格低廉，無法真實反映供電成本，也不是長遠之道；若能將電力回歸商品化，生產電力耗費多少成本就賣多少，才是一較合理的機制。

法案的修訂帶領台灣電力發展走向新制度，包括綠電先行、電力概念轉向商品化，且未來台電主要功能將轉向負擔輸配電，這樣能源轉型的概念預計將釋放很大商機，也將改變未來十年人們的生活習慣。......繼續閱讀

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。