首例腸病毒71型重症病例確診 高雄7歲女童

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）疾管署公布今年首例腸病毒71型併發重症病例，為高雄市7歲女童，因發燒及手腳出現水泡疹等症狀而就醫，所幸及時就醫19日已康復出院。

疾管署表示，女童於本10月8日出現發燒及紅疹，之後陸續出現手腳水泡疹、口腔潰瘍及食慾不振等症狀，10月11日因出現夜間抽搐及意識改變等重症前兆病徵且意識持續未回復，送醫住院治療，醫院通報疑似腸病毒併發重症及採檢送驗，經採檢確診為腸病毒71型，目前已康復出院。其妹妹亦於10月9日診斷感染腸病毒，目前已痊癒。另外，女童兩姊妹的學校及安親班無其他學生有疑似感染腸病毒。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週(10月15日至10月21日)全國腸病毒門急診就診達15,761人次，近四週呈下降趨勢，惟仍處流行期。今年累計10例重症病例(含1例死亡)，其中3例感染克沙奇A6型、克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型、腸病毒D68型及71型(上週新增)各1例；去年累計33例。目前疫情以輕症為主，社區檢出病毒型別以克沙奇A型為多，惟今年已檢出40例腸病毒71型個案，顯示社區中持續有腸病毒71型病毒活動。

疾管署提醒，腸病毒重症病程發展快速，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。再次呼籲，正確勤洗手是最有效的預防方法，各教托育機構人員與家長，務必加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，落實正確勤洗手，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。