台灣將正式加入美「全球入境計畫」 11月起可快速通關

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美台雙方26日可望宣布台灣護照持有人納美國全球入境計畫（Global Entry）及美國護照持有人納入台灣自動查驗通關系統。《中央社》引述了解相關計畫人士說法，表示台灣納Global Entry擬11月生效。



美國在台協會（AIT）日前在臉書暗示這項好消息，昨（25）日下午發布採訪通知表示，26日將與內政部移民署於桃園國際機場舉行美台自動查驗通關互惠使用啟用典禮。

AIT表示，內政部長葉俊榮、移民署長楊家駿、AIT處長梅健華（Kin Moy）、美國海關及邊境保護局入境與乘客計劃執行主任霍夫曼（Todd A. Hoffman）等將出席典禮。

AIT和駐美國台北經濟文化代表處在去（2016）年中曾簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」。外交部當時表示，中華民國繼英國、德國、荷蘭、巴拿馬、南韓及墨西哥後，成為全球第7個、亞洲第2個加入美國Global Entry的國家，大幅省去入境排隊時間。



根據美國海關暨邊境保護局網站，想要利用這項措施的民眾，須預先線上註冊填表提申請，申請費用100美元，經過嚴格的背景查核並通過面試後，即可加入成為會員，效期五年。



外交部表示，成為會員的國民入境美國時，僅須在美國主要機場Global Entry機台完成手續，即可經專用通道入境。此外，會員將同時自動適用美國主要機場「TSA預先篩檢計畫」，在全美主要機場搭乘飛機時，使用專用安檢通道。



外交部表示，未來參與Global Entry的國民入境美國無須耗費冗長時間排隊，對須經常前往美國的民眾尤為便捷。成為Global Entry會員的美國公民，訪台入境時也依互惠原享有使用中華民國「自動查驗通關系統（E-gate）」便捷措施。