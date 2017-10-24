ART TAIPEI 2017 台北國際藝術博覽會壯闊落幕！

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）第24屆台北國際藝術博覽會於昨日(10/23)圓滿落幕，五日展期總參觀人次高達6.5萬人；台灣二大官方美術館：國立臺灣美術館及臺北市立美術館重要館方人士及策展研究人員，以及眾多新興中產階級藏家，為超過三千件參展藝術精品提供進入學術研究及銷售的多元渠道，也替123間參展畫廊開拓與台灣、海外藏家及國際藝術平台交流的機會。

體驗3000件藝術品魅力 600位小朋友至藝博臨摹傑作

10月23日 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會最後一天人潮不減，前台北市文化局局長劉維公與台南文化局首任局長蕭瓊瑞，兩位文化局長的「藝術人文與企業品牌的價值」沙龍對話，吸引滿堂聽眾，加上與教育部共同辦理的藝術教育日參觀師生的加持，單日總計再次創下新高，為迎接藝術教育日的到來，主辦單位特別將學生分為12梯次依序進入會場，並在師生進場前，安排一場參觀禮儀課程，再依不同年齡層給予最適合的導覽介紹，希望通過寓教於樂的方式，將藝術種子根植於小朋友們的心裡，在他們心中生根、萌芽、成長。演員梁正群今天也從螢光幕走出，化身為導覽老師，帶領花蓮縣富源國小學生學習表達和欣賞藝術，他表示自己從小朋友踴躍的提問中學習了很多，從孩童的眼睛看世界反而開拓了大人被制約的視角。世界高中美工科的學生表示能來到藝博會現場十分開心，看到實品畫作跟在書上看得感覺很不一樣，現場也有多位學生對喜愛的藝術品進行臨摹繪畫，用自己的觀察與想像力，發現美的感動。

「紋砌刻畫」刻下孩童心中風景 原住民版畫工作坊一圓偏鄉學子藝術夢

伊誕．巴瓦瓦隆（Etan PAVAVALUNG）今日下午在ART TAIPEI進行兩場「紋砌刻畫版畫工作坊」，現場超過一百位民眾參與，也包括多位阿美族、布農族等原住民小朋友們，甫完成世大運開幕式演出視覺設計《百合花的故事》的伊誕，一開始先介紹了自己生平和創作作品的靈感來源，接著解說橡膠板的製作方式後，並指導小朋友們實際製作技巧。因為大部分學員都是第一次參與版畫製作，對版畫工具感到好奇，也積極討論創作題材，紛紛以家人、好友、花草、圖騰、甚至部落附近的山豬等對個人生活有象徵意義的物件入題，工作坊中老師與學生們交流熱切，主辦單位除了希望能帶給學生新的體驗，也希望能將藝術審美的思考，擺到一種文化與身份的閱讀視角，開啟原住民文化之於當代社會的各種關係想像。

第24屆ART TAIPEI在各界一片好評下風光地畫下句點，即使在全球低迷景氣下仍有多家畫廊傳出完售佳績。